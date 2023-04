Čech a Slovenka sa ťažko zranili pri páde v rakúskych Alpách

Praha 9. apríla (TASR) - Dvadsaťsedemročný Čech a jeho rovnako stará slovenská priateľka utrpeli ťažké zranenia, keď sa zrútili počas horského prechodu v rakúskych Alpách. TASR správu prevzala z Českého rozhlasu.



Podľa miestnej polície turisti neboli vybavení do podmienok, ktoré v tom čase panovali v pohorí Sengsengebirge, informovala v nedeľu tlačová agentúry APA.



Česko-slovenská dvojica v sobotu vyrazila z hornorakúskej obce St. Pankraz s cieľom zdolať vrch Hochsengs s nadmorskou výškou 1838 metrov. Na zľadovatenom povrchu sa pošmykla najprv Slovenka a po nej aj Čech, ktorý sa jej snažil pomôcť. Obaja sa zrútili do hĺbky približne 70 metrov.



Čech bol však schopný privolať pomoc a zabaliť svoju partnerku do spacích vakov, aby neprechladla. Pre nepriaznivé počasie nemohla horská služba nasadiť vrtuľník, k dvojici turistov preto dorazili záchranári pešo až neskoro večer. Pár bol potom prevezený do nemocnice v Kirchdorfe.