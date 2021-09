Čech bojoval na východe Ukrajiny, súd mu dal 20 rokov za terorizmus

Praha 7. septembra (TASR) – Pražský recidivista Jiří Urbánek, prezývaný tiež Begemot, dostal v utorok od pražského mestského súdu 20 rokov väzenia za teroristický útok, účasť v teroristickej skupine a ďalšie činy. Urbánek, ktorý pred rokmi odišiel z ČR do ukrajinského Donbasu bojovať v armáde samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), je stíhaný ako osoba na úteku.



Rozsudok nie je právoplatný, Urbánkov obhajca si ponechal čas na prípadné odvolanie, informoval portál Novinky.cz.



Urbánek podľa verdiktu odcestoval začiatkom roka 2015 cez Cyprus na východ Ukrajiny, kde sa nechal vyzbrojiť proruskými separatistami. Následne sa podieľal na plnení rôznych úloh - ako strážna služba alebo kopal zákopy.



Potom sa však so zbraňou v ruke zúčastňoval najmenej do roku 2018 na akciách vojenských jednotiek DĽR. Príspevky o tom zverejňoval Urbánek aj na svojom účte na Facebooku, upozornil súd. Tieto príspevky a jeho fotografie v uniformne armády DĽR z bojových pozícií sú jasnými dôkazmi, že bojoval na strane proruských separatistov, dodal súd.



"Je jasné, že sympatizoval s proruskými separatistami, ktorí sa vymedzovali proti Ukrajincom," povedala sudkyňa Hana Krestýnová. Podľa nej si Urbánek protiprávnosť svojho konania dobre uvedomoval.



Obžalovaný sa sám hlásil k tomu, že sa pohybuje v prednej línii, a podľa žalobcu nie sú pochybnosti o tom, že sa zúčastňoval na útokoch separatistických jednotiek proti ukrajinským vládnym silám. Tieto útoky ohrozovali život ľudí a už to samotné z neho robí páchateľa trestného činu, dodala sudkyňa.



Okrem Urbánkových príspevkov poslúžili ako dôkaz aj výpovede svedkov na polícii. Jeden z nich povedal, že sa s Urbánkom na Ukrajine stretol a že jeho motívy boli predovšetkým finančné. Následne chcel podnikať.



To, že sa jeho život "točí predovšetkým okolo financií", uviedla vo výpovedi aj Urbánkova matka. Podľa nej si už v ČR požičiaval peniaze a nevracal ich. Ona samotná mu peniaze posielala nakoniec každý mesiac. Podľa svedka bral plat 15.000 rubľov (4000 korún).



Urbánek bol v ČR súdený celkovo trinásťkrát najmä za majetkovú trestnú činnosť, vykrádanie áut a podobne, napísali Novinky.cz.