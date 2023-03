Čech dostal v Británii takmer 13 rokov väzenia za pokus o dovoz zbrane

Manchester 18. marca (TASR) - Súd v anglickom meste Manchester odsúdil v sobotu českého občana na 12 rokov a deväť mesiacov väzenia za dovoz poloautomatickej zbrane slovenskej výroby a ostrej munície do Spojeného kráľovstva. Informovala o tom na svojom webe britská Národná kriminálna agentúra (NCA), ktorá prípad vyšetrovala.



Odsúdeným je 42-ročný Čech, ktorý mal predtým bydlisko v meste Liverpool.



Príslušníci Pohraničnej stráže v anglickom prístave Dover objavili v apríli 2018 v dodávke ukrytú samonabíjaciu pušku Stribog SR9A2 slovenskej výroby, od firmy Grand Power, a 465 nábojov. Vodič dodávky povedal, že o smrtiacom náklade nevedel a že bol v Českej republike vyzdvihnúť tovar pre svojho šéfa.



Forenzní experti z NCA našli na zbrani DNA 42-ročného Čecha, ale ten sa práve vtedy v Spojenom kráľovstve nenachádzal. Vypátrali ho v Českej republike, kde si odpykával štvorročné väzenie za nesúvisiacu krádež, poškodenie majetku a trestný čin falšovania - po skončení trestu priletel v marci 2022 na letisko v Manchesteri.



Tam naňho čakali príslušníci NCA a zatkli ho.



Obvinili ho z pokusu doviezť do ostrovnej krajiny strelnú zbraň a muníciu. Vlani 30. novembra na súde v Manchesteri priznal vinu.



Veliteľ pobočky NCA Mark Howes povedal: "Tieto predmety mohli spôsobiť vážne zranenia a smrť a skupina spoluvinníkov doviezla dostatok munície na to, aby mohla v prípade použitia na uliciach spôsobiť nevýslovné škody."



Mužov 32-ročný český spolupáchateľ, bytom v Liverpoole, bol zatknutý na letisku Johna Lennona v tomto meste po prílete z Prahy, už dva dni po skonfiškovaní zbrane a munície. Súd v Canterbury ho v decembri 2018 odsúdil v súvislosti s ich dovozom a poslal ho na 22 rokov za mreže.