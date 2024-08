PRIZNAL SA K VRAŽDE: Čech zabil vo Viedni dvoch Slovákov

Viedeň 7. augusta (TASR) - Český občan sa priznal k vražde dvoch slovenských občanov počas júna a júla v jednom z viedenských hotelov, oznámila v stredu tamojšia polícia. TASR informuje podľa portálu Novinky.cz.



Podozrivý Čech sa najprv priznal k vražde slovenského občana z 24. júla v izbe štvorhviezdičkového hotela vo viedenskom obvode Alsergrund. Povedal však, že sa cítil byť ohrozený a len sa bránil. Potom sa priznal aj k ďalšej vražde v tom istom hoteli ešte 16. júna. Obeťou bol opäť občan SR.



Telo slovenského občana s vážnymi poraneniami hlavy našiel 24. júla predpoludním v izbe hotela jeho kolega. Prišiel ho hľadať, pretože ráno neprišiel do práce. Privolaný lekár skonštatoval smrť a polícia vtedy uviedla, že 29-ročný muž zomrel cudzím zavinením.



Na základe vyšetrovania polície bol dôvodne podozrivým z vraždy 33-ročný český občan. Na základe medzinárodného zatykača a v spolupráci s českou políciou sa ho podarilo zadržať neďaleko jeho bydliska ešte v ten istý deň. Muža následne previezli do Viedne, kde vyšetrovatelia začali s vypočúvaním.



Je vysoko pravdepodobné, že pri vražde zohral dôležitú úlohu alkohol, napísal po incidente rakúsky portál oe24.at. Slovenský občan bol ženatý a mal školopovinného syna. Bol dobitý stoličkou.



V prípade júnovej vraždy svedok spozoroval pád muža z okna na štvrtom poschodí hotela. Polícia klasifikovala jeho smrť ako spornú a prípad vyšetrovala. Český občan sa teraz k činu priznal. Na obeť údajne zaútočil päsťami a vytlačil ju z okna, keď slovenský občan upadol do bezvedomia, píšu Novinky.cz.



Všetci traja muži pracovali na stavbe vo Viedni a ich zamestnávateľ ich ubytoval v spomínanom hoteli. Podľa Gerharda Winklera z viedenskej kriminálnej polície páchateľ tvrdí, že sa ho obe obete pokúsili zabiť a on sa cítil byť ohrozený. "Tvrdí tiež, že obaja Slováci pracovali pre mafiu," povedal Winkler.