Čecha, ktorý vo Viedni zabil dvoch Slovákov, poslali do detencie

Viedeň 20. januára (TASR) - Českého stavebného robotníka, ktorý v júli 2024 v priebehu jedného týždňa vo viedenskom hoteli brutálne zavraždil dvoch svojich kolegov zo Slovenska, poslal v pondelok rakúsky súd do zabezpečovacej detencie. TASR informuje podľa správy agentúry APA.



Čech, ktorý je povolaním tesár, trpí okrem iného paranoidnou schizofréniou a činov sa podľa súdu dopustil pod vplyvom tohto ochorenia. Za dvojnásobnú vraždu sa teda nebude trestnoprávne zodpovedať. Rozhodnutie súdu je už právoplatné, spresňuje agentúra.



V psychiatrickom posudku, ktorý získala prokuratúra, sa uvádza, že 35-ročný muž v čase spáchania skutkov trpel pretrvávajúcou závažnou psychickou poruchou, ktorá u neho prepukla už v roku 2007 a ktorá bola v prípade jeho konania kľúčová.



Obom svojim obetiam uštedril množstvo úderov päsťou a kopancov, jedného dokonca vyhodil z okna hotela na štvrtom poschodí.



Následne po činoch tvrdil, že sa zo strany oboch slovenských kolegov zo stavby cítil byť "ohrozený", pretože podľa neho "patrili k mafii" a údajne boli zodpovední za vraždy v ČR. Preto ich musel zabiť, vyhlásil pred predsedom porotného súdu Andreasom Böhmom. Vyšetrovanie však ukázalo, že sa jeho tvrdenia nezakladajú na skutočnosti.



Výpovede muža pritom už u policajných vyšetrovateľov vyvolali pochybnosti ohľadne jeho príčetnosti, píše APA. Dva týždne pred prvou vraždou zavolal páchateľ na českú políciu s tým, že sa cíti byť ohrozený. Českí predstavitelia ho umiestnili na psychiatriu, odtiaľ bol však rýchlo opäť prepustený.



Znalec v odbore psychiatrie Peter Hofmann označil Čecha za príčetného, ale súčasne nebezpečného. "To, čo urobil s oboma obeťami, je už takmer za hranicou brutality. Išlo mu o to, aby tú osobu úplne zničil," dodal. Znalec muža zároveň označil za "schizofrenického sériového páchateľa", u ktorého existuje hrozba, že sa v blízkej budúcnosti opätovne dopustí konania so závažnými následkami.



Hofmann sa preto vyslovil za jeho časovo neohraničené umiestnenie do špecializovaného zariadenia.



K vraždám došlo v hoteli blízko železničnej stanici Franz-Josefs-Bahnhof, kde boli všetci traja - vrah i jeho obete - spoločne ubytovaní, keďže pracovali pre jednu stavebnú firmu, spresňuje APA.



Muža zadržali už deň po druhej vražde v Čechách a o niekoľko dní bol vydaný rakúskym úradom. Neskôr vyšlo najavo, že vo svojej rodnej krajine bol už raz odsúdený na sedemročné väzenie za ublíženie na zdraví. Vo vtedajšom znaleckom posudku však psychická choroba zistená nebola, uzatvára APA.