Napriek pandémii navštívilo Chorvátsko v júli viac ako 100.000 Čechov

Praha 18. júla (TASR) - Česi sú stále, aj počas pandémie nového koronavírusu, veľkými fanúšikmi Jadranského mora a Chorvátska. Od začiatku do polovice júla tento rok ich podľa Chorvátskeho turistického združenia prišlo do bývalej juhoslovanskej republiky 107.000. Aktuálne trávi dovolenku pri Jadrane okolo 43.000 českých turistov, uviedol riaditeľ tohto združenia Dubravko Miholič. Enormný a neustále rastúci záujem v ČR o cesty do Chorvátska pozorujú aj českí dopravcovia. Informácie priniesol v sobotu portál Novinky.cz.



Chorvátsko patrí dlhodobo k najobľúbenejším letným destináciám českých turistov. Vlani ich tam prišlo na viacdenný pobyt 740.000, oznámil Český štatistický úrad.



Tento rok v júli strávili Česi najviac nocí v Splitsko-dalmatínskej župe, na polostrove Istria a v Zadarskom regióne. Českých dovolenkárov láka Jadranské more, priaznivá bezpečnostná situácia a oproti iným stredomorským štátom je pre nich Chorvátsko ľahko dostupné aj po ceste. Tento rok majú navyše možnosť dostať sa do krajiny priamym vlakovým spojom, vysvetlil Miholič.



"Vlaky do Chorvátska od začatia prevádzky doviezli za dva týždne už viac ako 5000 dovolenkárov z ČR a Slovenska a ďalších krajín," povedal napríklad hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj. Podľa neho Slováci tvoria asi desať percent týchto turistov, dodal portál Novinky.cz.