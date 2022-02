CEDMO spúšťa ďalšie aktivity v boji proti dezinformáciám v Európe

Praha/Bratislava 10. februára (TASR) - Stredoeurópske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (CEDMO) sprístupnilo vo štvrtok verejnosti webovú stránku (cedmohub.eu), ktorá prináša kľúčové informácie o výskyte dezinformácií v strednej Európe, ako aj pravidelné overovanie faktov (tzv. fact-checking).



TASR o tom informovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM).



Medzinárodný projekt CEDMO spustil svoju činnosť vlani v októbri a začlenil sa tak do siete prestížnych európskych interdisciplinárnych centier.



CEDMO spája štyri univerzity a jeden výskumný inštitút z Česka, Slovenska a Poľska, päť organizácií zameraných na overovanie faktov a jednu technologickú firmu, ktorá prepája tento "hub" na Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO). Slovensko v tomto projekte zastupujú FMK UCM a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Organizácie overujúce fakty pôsobiace na Slovensku zastupujú slovenská pobočka francúzskej tlačovej agentúry AFP i platforma Demagog.sk.



KInIT vyvíja metódy a nástroje založené na umelej inteligencii, ktorých cieľom je prispieť k poznaniu v tejto oblasti a preniesť tieto znalosti do praxe – podporiť overovateľov faktov pri ich každodennej práci.



"V prvých mesiacoch fungovania CEDMO hubu sme absolvovali hĺbkové rozhovory so všetkými zapojenými fact-checkingovými organizáciami, aby sme porozumeli ich potrebám. Plánujeme využiť prepojenie obsahu v slovenskom, českom a poľskom jazyku, napríklad automaticky upozorníme fact-checkerov, ak sa na Slovensku objaví falošná správa, ktorá bola už predtým overená v Česku," uviedla členka Strategickej rady CEDMO a koordinátorka aktivít využitia umelej inteligencie v projekte z Kempelenovho inštitútu Mária Bieliková.



FMK UCM skúma vplyv dezinformácií na deti a adolescentov, ako aj analyzuje falošné správy, ich štruktúru a typické znaky. Výsledkom týchto aktivít budú okrem iného aj vzdelávacie kurzy určené pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl s cieľom posilniť digitálnu a mediálnu gramotnosť.



"Stredoeurópske observatórium digitálnych médií je skvelou príležitosťou na prepojenie teoretických konceptov a výsledkov výskumu s praxou, keďže projekt pokrýva nielen výskumníkov, ale aj subjekty z novinárskeho, vládneho a mimovládneho prostredia. Môže byť silným nástrojom, ktorý pomôže súčasnej stredoeurópskej spoločnosti v boji proti dezinformáciám a falošným správam," doplnil člen Strategickej rady CEDMO a odborný asistent na FMK UCM Martin Solík.



Projekt koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity (FSV UK) v Prahe a spolufinancuje ho Európska komisia (EK) prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).