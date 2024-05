Celé maďarské politické spektrum odsudzuje útok na predsedu vlády

Budapešť 15. mája (TASR) - Celé maďarské politické spektrum odsudzuje stredajší pokus o atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica, konštatoval server mfor.hu, ktorý citoval vyjadrenia zástupcov jednotlivých opozičných politických subjektov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Kritik premiéra Viktora Orbána a líder kandidátky strany TISZA do volieb do Európskeho parlamentu Péter Magyar sa vyjadril k udalostiam na Facebooku priamo pod Orbánovým príspevkom, kde uviedol: "Želáme uzdravenie v mene všetkých Maďarov".



Líderka kandidátky strany Momentum do eurovolieb Anna Donáthová na Facebooku napísala v maďarskom i slovenskom jazyku, že je šokovaná pokusom o atentát na Roberta Fica. "Boli sme svedkami politického atentátu v srdci Európy. Prajem skoré uzdravenie premiérovi Slovenskej republiky," dodala.



Politička Demokratickej koalície (DK) a premiérka prvej tieňovej vlády Klára Dobrevová takisto na Facebooku vyjadrila zdesenie z udalostí v Handlovej a poznamenala, že v takýchto prípadoch už nejde o politiku, len o ľudskosť a súcit. "Teraz je najdôležitejšie, aby Robert Fico prežil a uzdravil sa," podčiarkla.



Spolupredseda strany Párbeszéd-Zöldek (Dialóg-Zelení) Richárd Barabás na Facebooku vyhlásil, že násilie nikdy nemôže byť riešením. "Násilie plodí len ďalšie násilie. Naše spory, bez ohľadu na to, aké vážne môžu byť, sa dajú vyriešiť len slovami, množstvom dialógu a empatiou. Je to jediný spôsob, ako ísť ďalej. V mene Párbeszéd - Zelených prajem slovenskému premiérovi skoré uzdravenie. Slovenským orgánom činným v trestnom konaní veľa šťastia pri čo najskoršom dolapení vraha," píše sa v statuse Barabása, ktorý zároveň požiadal maďarského premiéra Viktora Orbána, aby ponúkol Slovensku pomoc.



Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo päť výstrelov, útočníka zadržala polícia. Premiéra previezli vo vážnom stave vrtuľníkom do nemocnice v Banskej Bystrici.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)