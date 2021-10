Celé Rakúsko okrem Viedne a Burgenlandu je na semafore červené

Viedeň 28. októbra (TASR) – Takmer v celom Rakúsku aktuálne platí veľmi vysoké riziko nákazy koronavírusom. V oranžovej farbe covidového semaforu (vysoké riziko nákazy) zostali už len dve spolkové krajiny - Viedeň a Burgenland. Ostatné sú sfarbené na červeno, vyplýva z pracovného dokumentu príslušnej komisie vlády, ktorý má k dispozícii agentúra APA.



V Štajersku, Tirolsku, Korutánsku a Vorarlbersku sa počty nakazených zvýšili tak prudko, že sa dostali do červenej, teda najhoršej zóny, do ktorej boli už predtým zaradené Salzbursko, Dolné a Horné Rakúsko. Smerodajné je v tejto súvislosti tzv. rizikové číslo - ak je vyššie ako 100, je v danej oblasti veľmi vysoké riziko infikovania.



Burgenland bol pritom ešte pred týždňom na covidovom semafore žltý so stredným rizikom infekcie. V rakúskej metropole došlo tiež k výraznému zhoršeniu situácie. Negatívny vývoj tak nastal vo všetkých spolkových krajinách Rakúska. Situácia sa navyše zhoršuje i v skupine mimoriadne ohrozených osôb nad 65 rokov.



V celom Rakúsku sú len tri okresy, kde má hodnota 14-dňovej incidencie klesajúci trend, v dvoch je situácia prinajmenšom stabilná. Incidenciu nižšiu ako 100 majú len okresy Hollabrunn v Dolnom Rakúsku a štajerský Murau.



Na 29 percent sa v celom Rakúsku znížil počet bezpríznakových prípadov covidu - je to najmä vďaka Viedni, kde má asymptomatický priebeh ochorenia až 47 percent nakazených. Podľa denníka Kurier to zrejme súvisí s tým, že sa tam robí v prepočte na počet obyvateľov omnoho viac testov než v ostatných spolkových krajinách. Napríklad v Tirolsku či Vorarlbersku nevykonajú ani polovicu z množstva testov urobených vo Viedni.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Rakúsku 4248 nakazených novým koronavírusom, čo je o 13 menej ako za predchádzajúce obdobie. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva. Na komplikácie spojené s infekciou zomrelo ďalších 27 ľudí, čím sa celkový počet úmrtí v Rakúsku zvýšil na 11.316. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti pribudlo 15 ľudí, na normálnych oddeleniach prijali ďalších 17 pacientov.