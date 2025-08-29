< sekcia Zahraničie
Celkom 33 vojakov držaných gerilami oslobodili po troch dňoch
Strety medzi vojakmi a ozbrojenými rebelmi pod vedením vojenského veliteľa Ivana Mordisca sa začali v nedeľu a vyžiadali si 10 mŕtvych.
Autor TASR
Bogota 29. augusta (TASR) - Skupina 33 kolumbijských vojakov bola vo štvrtok oslobodená po tom, čo bola tri dni držaná v juhovýchodnej amazonskej komunite, kde pôsobia disidentské gerilové skupiny, uviedla kancelária ombudsmana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po tom, ako vojaci v pondelok vstúpili do ostrých stretov s gerilami, miestni obyvatelia zablokovali cesty, aby zabránili ich odchodu, čo ľavicová vláda Gustava Petra považovala za únos.
Úrady spočiatku uvádzali, že bolo zadržaných 34 vojakov, neskôr však tento počet upravili na 33. Prepustenie vojakov sprostredkovali delegácie vlády, úradu ombudsmana a Organizácie Spojených národov.
„V tejto chvíli sa vojaci premiestňujú z dediny Nueva York“ v departmente Guaviare, uviedla vedúca úradu ombudsmana Iris Marinová na platforme X.
V oblasti pôsobia viaceré skupiny, ktoré sa odštiepili od bývalej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) a ktoré odmietajú mierovú dohodu z roku 2016. Tieto skupiny sú často zapojené do pašovania drog, nelegálnej ťažby a vydierania.
Strety medzi vojakmi a ozbrojenými rebelmi pod vedením vojenského veliteľa Ivana Mordisca sa začali v nedeľu a vyžiadali si 10 mŕtvych. Ministerstvo obrany na sociálnych sieťach oznámilo, že podalo na prokuratúru sťažnosť za únos.
Armáda vyslala „ďalšie jednotky, aby zabránila akýmkoľvek útokom v tomto nepriateľskom prostredí“, kde miestne obyvateľstvo „manipulujú“ povstalci, uvádza sa vo vyhlásení vojenského veliteľa admirála Francisca Cubidesa. Podľa vlády sú takéto zadržania často vykonávané miestnymi obyvateľmi, ktorí sú manipulovaní ozbrojenými skupinami v oblastiach, kde je prítomnosť štátu minimálna.
