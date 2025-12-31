Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
ČELNÁ ZRÁŽKA VLAKOV: V Obľúbenej destinácii hlásia zranených aj obeť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Drozd

Na videách, ktoré posielali cestujúci, bolo vidno zranené osoby ležiace vedľa koľajníc a dve poškodené lokomotívy stojace neďaleko.

Autor TASR
Lima 31. decembra (TASR) - V blízkosti inkského mesta Machu Picchu sa v utorok zrazili dva vlaky, uviedla miestna polícia a prevádzkovatelia železníc. Pri nehode prišla o život jedna osoba a ďalších 40 ľudí utrpelo zranenia, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Podľa prokuratúry v meste Cusco je obeťou sprievodca jedného z vlakov.

Na videách, ktoré posielali cestujúci televíznej stanici RPP, bolo vidno zranené osoby ležiace vedľa koľajníc a dve poškodené lokomotívy stojace neďaleko. Na miesto nehody bolo vyslaných 12 sanitiek a zdravotný personál.

Železničná agentúra Ferrocarril Transandino uviedla, že vlak prevádzkovaný spoločnosťou PeruRail sa zrazil s vlakom spoločnosti Inca Rail okolo obeda na jedinej trati, ktorá spája mesto Ollantaytambo s Machu Picchu.

Polícia pre štátnu tlačovú agentúru Andina pôvodne potvrdila, že zranenia utrpelo 15 ľudí, z toho jeden človek vážne.

Informácie o národnosti obetí a príčina nehody nateraz známe nie sú.

AFP uvádza, že starobylý komplex Machu Picchu, ktorý je od roku 1983 zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, navštívi podľa peruánskeho ministerstva cestovného ruchu v priemere 4500 návštevníkov denne. Mnohí z nich sú cudzinci.
