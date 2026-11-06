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ČELNÝ NÁRAZ AUTOBUSU: Hlásia dvoch mŕtvych a 16 zranených
Autobus z doposiaľ neznámych príčin zišiel na dlhom rovnom úseku z cesty do priekopy a čelne narazil do stromu.
Autor TASR
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Paríž 6. novembra (TASR) — Najmenej dvoch mŕtvych a 16 zranených si vyžiadala nehoda medzimestského autobusu, ku ktorej došlo v piatok približne o 07.00 h SEČ na východe Francúzska. Stav troch zranených je vážny. TASR o tom informuje na základe správ denníka Le Figaro a televízie BFMTV.
K nehode došlo pri obci Lent v departemente Ain približne 55 kilometrov od švajčiarskych hraníc. Podľa Yvesa Cristina, starostu obce Lent, autobus z doposiaľ neznámych príčin zišiel na dlhom rovnom úseku z cesty do priekopy a čelne narazil do stromu.
V autobuse, ktorý smeroval z Lyonu do mesta Bourg-en-Bresse, sa v čase nehody viezlo 43 osôb vrátane 15 maloletých. Informovala o tom prokuratúra, ktorá v súvislosti s prípadom začala vyšetrovanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti pri dopravnej nehode.
Autobus bol jediným účastníkom nehody. Jeho vodič je hospitalizovaný a zatiaľ nebol vypočutý. Na miesto dorazilo 102 hasičov s 58 kusmi techniky a 50 príslušníkov žandarmérie. Nasadené boli aj štyri lietadlá.
Na miesto tragédie prišiel aj francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot.
K nehode došlo pri obci Lent v departemente Ain približne 55 kilometrov od švajčiarskych hraníc. Podľa Yvesa Cristina, starostu obce Lent, autobus z doposiaľ neznámych príčin zišiel na dlhom rovnom úseku z cesty do priekopy a čelne narazil do stromu.
V autobuse, ktorý smeroval z Lyonu do mesta Bourg-en-Bresse, sa v čase nehody viezlo 43 osôb vrátane 15 maloletých. Informovala o tom prokuratúra, ktorá v súvislosti s prípadom začala vyšetrovanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti pri dopravnej nehode.
Autobus bol jediným účastníkom nehody. Jeho vodič je hospitalizovaný a zatiaľ nebol vypočutý. Na miesto dorazilo 102 hasičov s 58 kusmi techniky a 50 príslušníkov žandarmérie. Nasadené boli aj štyri lietadlá.
Na miesto tragédie prišiel aj francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot.