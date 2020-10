Celoplošnému lockdownu sa dá vyhnúť, tvrdí WHO

Ženeva 26. októbra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že celoplošnému lockdownu na zníženie nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom môžeme predísť, ak sme schopní urobiť ústupky a ak sa do boja proti koronavírusu zapoja všetci. Informáciu priniesla agentúra AP.



Technická riaditeľka WHO pre oblasť ochorenia COVID-19 Maria Van Kerhoveová uviedla, že dúfa, že krajiny použijú na zastavenie prenosu ochorenia aj iné prostriedky vrátane posilnenia sledovacích, testovacích a trasovacích systémov.



Podľa Van Kerhoveovej by mali ľudia prevziať osobnú zodpovednosť za každodenné rozhodnutia, ako napríklad návštevu miest s vysokým výskytom ľudí, vyhýbanie sa spoločenským akciám v uzavretých priestoroch a odklad spoločenských udalostí.



Riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan dodal, že z celkového počtu prípadov ochorenia COVID-19 vo svete bolo 46 percent v uplynulých týždňoch nahlásených v Európe.



„Je nepochybné, že Európa je momentálnym epicentrom nákazy," vyhlásil. Zároveň dodal, že bežne otvorené hranice Európskej únie môžu v záujme zmiernenia tejto fázy pandémie zavrieť.



Celosvetovo doposiaľ zaznamenali 43 635 927 osôb s ochorením COVID-19, v súvislosti s ktorým zomrelo 1 162 628 ľudí.