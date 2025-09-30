< sekcia Zahraničie
Celoplošný výpadok internetu v Afganistane pokračuje
Afganistan je v utorok už druhý bez internetu a mobilných služieb v dôsledku prerušenia optickej internetovej siete, ktoré oznámilo vládne hnutie Taliban.
Autor TASR
Kábul 30. septembra (TASR) - Afganistan je v utorok už druhý bez internetu a mobilných služieb v dôsledku prerušenia optickej internetovej siete, ktoré oznámilo vládne hnutie Taliban v pondelok. Úrady začali obmedzovať internetové pripojenie v niektorých afganských provinciách už skôr v septembri s cieľom zabrániť „nečestnému správaniu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V pondelok večer podľa organizácie Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu, postupne slabli internetové služby a signál mobilných telefónov a pripojenie postupne dosiahlo menej ako jedno percento bežnej úrovne. Organizácia dodala, že sa to javí „ako úmyselné prerušenie služby“.
Podľa AFP je to prvýkrát od prevzatia moci Talibanom v roku 2021, čo boli v krajine prerušené komunikačné služby. Agentúra DPA v pondelok uviedla, že ide zrejme o prvé celoplošné prerušenie optického internetu v Afganistane.
AFP so svojou pobočkou v hlavnom meste Kábul stratila kontakt v pondelok o 18.15 h miestneho času (15.15 h SELČ). Krátko predtým agentúru anonymný vládny úradník informoval, že optické vlákna budú prerušené „až do ďalšieho oznámenia“.
„Neexistuje žiadny iný spôsob alebo systém komunikácie... ovplyvní to bankový sektor, colné orgány, všetko v celej krajine,“ vysvetlil úradník.
Afganské úrady začali blokovať prístup na vysokorýchlostný internet v niektorých provinciách už v priebehu septembra a neskôr tieto obmedzenia rozšírili. V pláne bolo zaviesť v celej krajine alternatívne možnosti, aby sa uspokojili potreby internetového pripojenia. Podľa AFP bolo internetové pripojenie počas uplynulých niekoľkých týždňov extrémne pomalé alebo prerušované.
Taliban v roku 2024 označil 9350 kilometrov dlhú optickú sieť – vybudovanú prevažne počas éry vlád podporovaných USA – za prioritu pre napojenie Afganistanu na svet a jeho vymanenie sa z chudoby.
