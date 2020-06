Celoštátne hlasovanie o zmenách v ruskej ústave sa bude konať 1. júla

Moskva 1. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok stanovil 1. júl ako deň celoštátneho hlasovania o zmenách a doplneniach Ústavy Ruskej federácie. Informovala o tom agentúra Interfax.



Putin je podľa vlastných slov presvedčený, že 1. júl je bezchybný dátum pre hlasovanie o zmenách a doplneniach do ústavy, "a to tak z právneho hľadiska, ako aj z hygienických dôvodov".



Poznamenal, že občania majú 30 dní na to, aby si prešli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmeny v ústave a zaujali k nim postoj.



Putin spresnil, že nadchádzajúcich 30 dní bude zároveň predstavovať dostatok času na podniknutie ďalších krokov na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s epidémiou vyvolanou aj v Rusku koronavírusom SARS-CoV-2.



Rozhodnutie o termíne konania hlasovania bolo prijaté v pondelok na stretnutí pracovnej skupiny na prípravu zmien a doplnení v Ústave Ruskej federácie.



Pôvodne sa toto hlasovanie malo konať 22. apríla, ale Putin ho odložil na neurčito pre rozšírenie koronavírusu v Rusku.



Návrh urobiť zmeny v ústave Putin predostrel v januári tohto roku vo svojom výročnom prejave o stave krajiny.



Ústavné zmeny schválené medzičasom aj parlamentom majú Putinovi umožniť kandidovať za prezidenta na ďalšie dve funkčné obdobia. Zmeny okrem iného zahŕňajú tiež posilnenie prezidentských právomocí, zákaz homosexuálnych manželstiev a zmienku o "viere v Boha" ako jednej z tradičných ruských hodnôt. Medzi navrhované zmeny tiež patrí aj to, aby mala ruská ústava prednosť pred medzinárodným právom. Putin tiež navrhol, aby vysoko postavení vládni činitelia nesmeli mať občianstvo cudzieho štátu a ani povolenie na pobyt v cudzine.