Celoštátny štrajk v Rakúsku zastavil na 24 hodín železničnú dopravu

Viedeň 25. novembra (TASR) – Železničná doprava v Rakúsku vrátane cezhraničnej sa v pondelok na 24 hodín zastavila. Dôvodom je štrajk železničných zamestnancov, ktorým sa nepodarilo so zamestnávateľmi dohodnúť na zvýšení platov. TASR informácie prevzala od agentúry APA a rakúskej verejnoprávnej stanice ORF.



Štrajk potrvá do polnoci a podľa štátnej železničnej spoločnosti ÖBB sa týka všetkých vlakových spojov. V krajine počas dňa funguje autobusová doprava a mestská hromadná doprava vrátane metra vo Viedni, nie však regionálne, diaľkové ani prímestské vlaky (S-Bahn). Nepremáva ani náhradná autobusová doprava s výnimkou linky spájajúcej hlavné mesto s letiskom Viedeň-Schwechat (CAT).



Dopravcovia už vopred upozornili na možné problémy najmä v mestských aglomeráciách. Na vjazdoch do miest sa ráno tvorili väčšie zápchy než obvykle, no obavy z dopravného chaosu sa nepotvrdili.



Spoločnosť ÖBB vyzvala cestujúcich, aby cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, v pondelok odložili, prípadne vyhľadali alternatívne možnosti dopravy. Automotoklub ÖAMTC odporučil vodičom, aby sa dohodli na spoločnom cestovaní v jednom aute alebo pracovali z domu.



ÖBB tiež upozornila, že k ojedinelým výpadkom spojov môže dôjsť aj v utorok.



V Rakúsku podľa ÖBB obvykle denne premáva približne 8000 osobných a nákladných vlakov rôznych dopravcov. Každý deň v krajine prepravia asi milión cestujúcich.



Celodenný varovaný štrajk prišiel po tom, ako cez víkend neuspelo v poradí piate kolo rozhovorov o kolektívnej zmluve pre zhruba 50.000 zamestnancov približne 65 železničných dopravcov. Vzhľadom na 11-percentnú infláciu žiadajú pracovníci zvýšenie miezd v priemere o 12 percent, zamestnávatelia im ponúkajú 8,4 percenta.