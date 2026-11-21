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Celoštátny štrajk v Taliansku ochromil školy a dopravu
Protesty mali tiež politický rozmer, keďže sa k nim pridali aj lídri opozície a kritizovali vládu premiérky Giorgie Meloniovej za výšku miezd a sociálne výdavky.
Autor TASR
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Rím 21. novembra (TASR) - V rámci celoštátneho štrajku v Taliansku, ktorý zvolal odborový zväz CGIL, sa v piatok vo viac než 100 mestách konali demonštrácie zamestnancov a študentov proti stagnujúcim mzdám a rastúcim životným nákladom, TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podľa organizátorov bolo cieľom poukázať aj na zlyhanie vlády pri zlepšovaní verejných služieb a ochrany pracujúcich.
Štrajk bol súčasťou širšej vlny protestov, ktoré sa konali po celej Európe s cieľom vyjadriť obavy týkajúce sa životnej úrovne, verejných investícií, vzdelávania a priorít vládnych výdavkov, píše agentúra AP.
V Chorvátsku študenti bojkotovali vyučovanie a počas demonštrácií žiadali viac investícií do vzdelávania, bývania a verejných služieb namiesto výdavkov na armádu. V Rakúsku sa pred Viedenskou univerzitou zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí takisto požadovali viac peňazí na školstvo a menej na zbrojenie. Polícia však po nahlásení výtržností zhromaždenie rozohnala aj s použitím slzotvorného plynu, pričom zadržala niekoľko osôb. V Nemecku demonštranti žiadali dofinancovanie školstva a vyjadrili odpor voči prípadnému obnoveniu povinnej vojenskej služby.
Počas štrajku v Taliansku bola v niekoľkých mestách obmedzená mestská hromadná doprava. Narušený bol aj chod škôl a niektorých zdravotníckych zariadení.
Protesty mali tiež politický rozmer, keďže sa k nim pridali aj lídri opozície a kritizovali vládu premiérky Giorgie Meloniovej za výšku miezd a sociálne výdavky.
Generálny tajomník odborového zväzu CGIL Maurizio Landini v záverečnom prejave na zhromaždení v Ríme vyhlásil, že na demonštráciách po celej krajine sa zúčastnilo viac ako milión ľudí.
„Námestia sú plné a do ulíc vyšli všetky generácie,“ povedal Landini. „Je to deň, ktorý nerozdeľuje, ale spája,“ dodal.
Podľa organizátorov bolo cieľom poukázať aj na zlyhanie vlády pri zlepšovaní verejných služieb a ochrany pracujúcich.
Štrajk bol súčasťou širšej vlny protestov, ktoré sa konali po celej Európe s cieľom vyjadriť obavy týkajúce sa životnej úrovne, verejných investícií, vzdelávania a priorít vládnych výdavkov, píše agentúra AP.
V Chorvátsku študenti bojkotovali vyučovanie a počas demonštrácií žiadali viac investícií do vzdelávania, bývania a verejných služieb namiesto výdavkov na armádu. V Rakúsku sa pred Viedenskou univerzitou zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí takisto požadovali viac peňazí na školstvo a menej na zbrojenie. Polícia však po nahlásení výtržností zhromaždenie rozohnala aj s použitím slzotvorného plynu, pričom zadržala niekoľko osôb. V Nemecku demonštranti žiadali dofinancovanie školstva a vyjadrili odpor voči prípadnému obnoveniu povinnej vojenskej služby.
Počas štrajku v Taliansku bola v niekoľkých mestách obmedzená mestská hromadná doprava. Narušený bol aj chod škôl a niektorých zdravotníckych zariadení.
Protesty mali tiež politický rozmer, keďže sa k nim pridali aj lídri opozície a kritizovali vládu premiérky Giorgie Meloniovej za výšku miezd a sociálne výdavky.
Generálny tajomník odborového zväzu CGIL Maurizio Landini v záverečnom prejave na zhromaždení v Ríme vyhlásil, že na demonštráciách po celej krajine sa zúčastnilo viac ako milión ľudí.
„Námestia sú plné a do ulíc vyšli všetky generácie,“ povedal Landini. „Je to deň, ktorý nerozdeľuje, ale spája,“ dodal.