Celoštátny výpadok internetu v Iráne trvá už viac ako týždeň
Vláda zablokovala internet v krajine 8. januára v snahe obmedziť protesty.
Autor TASR
Teherán 15. januára (TASR) - Celoštátny výpadok internetu v Iráne trvá už viac ako týždeň, uviedla vo štvrtok monitorovacia spoločnosť Netblocks. Úrady ho zablokovali v snahe obmedziť šírenie masových protestov, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Presne pred týždňom Irán upadol do digitálnej tmy, keď úrady nariadili celoštátny výpadok internetu. Počas nasledujúcich dní Iránci pokračovali v protestoch a požadovali slobodu napriek drakonickému potláčaniu (demonštrácií),“ uviedla spoločnosť Netblocks na sociálnej sieti X.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych zhromaždení prakticky v celej krajine.
Vláda zablokovala internet v krajine 8. januára v snahe obmedziť protesty. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky počas demonštrácií zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
