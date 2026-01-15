Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Celoštátny výpadok internetu v Iráne trvá už viac ako týždeň

Tento záber z videa, ktoré koluje na sociálnych médiách, ukazuje demonštrantov, ktorí tancujú a jasajú okolo ohniska, keď napriek zintenzívnenému zásahu islamskej republiky, ktorá zostáva odrezaná od zvyšku sveta, vyšli do ulíc v Teheráne v Iráne 9. januára 2026. Foto: TASR/AP

Vláda zablokovala internet v krajine 8. januára v snahe obmedziť protesty.

Autor TASR
Teherán 15. januára (TASR) - Celoštátny výpadok internetu v Iráne trvá už viac ako týždeň, uviedla vo štvrtok monitorovacia spoločnosť Netblocks. Úrady ho zablokovali v snahe obmedziť šírenie masových protestov, píše TASR podľa agentúry AFP.

Presne pred týždňom Irán upadol do digitálnej tmy, keď úrady nariadili celoštátny výpadok internetu. Počas nasledujúcich dní Iránci pokračovali v protestoch a požadovali slobodu napriek drakonickému potláčaniu (demonštrácií),“ uviedla spoločnosť Netblocks na sociálnej sieti X.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych zhromaždení prakticky v celej krajine.

Vláda zablokovala internet v krajine 8. januára v snahe obmedziť protesty. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky počas demonštrácií zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
