Celosvetovo bolo v nedeľu zrušených vyše 4000 letov, väčšina v USA

Washington 3. januára (TASR) - Letecká doprava na celom svete a obzvlášť v USA zápasila aj v nedeľu s výraznými obmedzeniami spôsobenými nepriaznivým počasím, ako aj nedostatkom personálu zapríčineným najnovšou vlnou pandémie vyvolanou koronavírusovým variantom omikron. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Zrušených bolo v nedeľu do 21.00 h SEČ celosvetovo viac ako 4000 letov, z toho vyše polovica (viac ako 2400 letov) sa týkala Spojených štátov. Išlo buď o odlety z USA či prílety do tejto krajiny, vyplýva z údajov na monitorovacej webstránke FlightAware.com.



Na celom svete zároveň došlo k omeškaniam vyše 11.200 letov.



Najviac zrušených letov zaznamenali americké letecké spoločnosti SkyWest (510 letov) a SouthWest (419 letov).



Leteckú dopravu vo svete do značnej miery ovplyvňuje pandémia, najmä najnovšia vlna vyvolaná vysoko nákazlivým omikronom. Mnohí piloti a letušky sú v karanténe, pretože sa buď infikovali, alebo prišli do kontaktu s nakazenými osobami. Už počas vianočného víkendu bolo po celom svete zrušených viac ako 8000 letov.



Viacerí dopravcovia v USA sa rozhodli obmedziť svoje služby z dôvodu nedostatku personálu. Ten okrem nákazy vyvolalo aj rozsiahle prepúšťanie zamestnancov, ktoré v tomto sektore zapríčinila pandémia.