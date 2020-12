Celosvetovo väznia stovky novinárov, mnohých pre prácu o koronakríze

Berlín 14. decembra (TASR) - Najmenej 387 novinárov po celom svete je v súčasnosti vo väzení pre svoju prácu. Niektorí z nich sa do väzenia dostali aj pre to, že informovali o pandémii koronavírusu. Vyplýva to z najnovšej správy nemeckej pobočky organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá bola zverejnená v pondelok.



Zo správy vyplýva, že viac ako polovica zadržaných novinárov pochádza len z piatich krajín: konkrétne z Číny, Egypta, Saudskej Arábie, Vietnamu a Sýrie, približuje nemecká tlačová agentúra DPA.



Celosvetovo pre ich novinársku prácu na tému pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zadržali viac ako 130 predstaviteľov médií. Mnohí z nich boli zadržaní len na niekoľko hodín, ďalší však aj na niekoľko dní čí týždňov. Najmenej 14 novinárov sa naďalej nachádza vo väzbe, dopĺňa správa RSF.



"Za každým jedným z týchto prípadov je osud osoby, ktorej sa vyhrážajú súdnymi procesmi, dlhodobým väznením a často aj zlým zaobchádzaním, pretože sa nepodrobili cenzúre a utláčaniu," vyjadrila sa hovorkyňa RSF Katja Glogerová, ktorú citovala DPA.



Správa organizácie RSF ďalej uvádza, že za rok 2020 bolo unesených 54 novinárov a štyria ďalší sú doteraz nezvestní.