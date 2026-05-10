< sekcia Zahraničie
Celtic zdolal v derby Rangers a na Hearts stráca už len bod
„Katolíci“ nevstúpili do stretnutia ideálne a prehrávali už od 9. minúty po góle Mikeyho Moorea.
Autor TASR
Glasgow 10. mája (TASR) - Futbalisti škótskeho Celticu Glasgow zdolali v nedeľnom Old Firm derby hráčov Rangers 3:1. Dokonale tak využili sobotňajšiu remízu Heart of Midlothian na pôde Motherwellu (1:1) a na lídra tabuľky strácajú dve kolá pred koncom ligovej sezóny už len bod. O titule môže rozhodnúť záverečný duel, v ktorom Celtic privíta práve edinburghský Hearts (sobota 16. mája).
„Katolíci“ nevstúpili do stretnutia ideálne a prehrávali už od 9. minúty po góle Mikeyho Moorea. Do polčasu však vyrovnali a pred uplynutím hodiny hry rozhodol o ich triumfe dvomi gólmi Japonec Daizen Maeda.
Ešte pred potenciálne rozhodujúcim zápasom musia v stredu oba tímy zvládnuť svoje večerné zápasy. Hearts doma privítajú šiesty Falkirk a Celtic sa predstaví na ihrisku Motherwellu. Celtic získal trinásť z uplynulých 14 ligových titulov. Posledným titulom v rukách iného klubu ako je dvojica Celtic - Rangers je ten v podaní Aberdeenu v roku 1985 pod vedením Sira Alexa Fergusona.
„Katolíci“ nevstúpili do stretnutia ideálne a prehrávali už od 9. minúty po góle Mikeyho Moorea. Do polčasu však vyrovnali a pred uplynutím hodiny hry rozhodol o ich triumfe dvomi gólmi Japonec Daizen Maeda.
Ešte pred potenciálne rozhodujúcim zápasom musia v stredu oba tímy zvládnuť svoje večerné zápasy. Hearts doma privítajú šiesty Falkirk a Celtic sa predstaví na ihrisku Motherwellu. Celtic získal trinásť z uplynulých 14 ligových titulov. Posledným titulom v rukách iného klubu ako je dvojica Celtic - Rangers je ten v podaní Aberdeenu v roku 1985 pod vedením Sira Alexa Fergusona.