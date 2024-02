Cena pre mladých prekladateľov putuje do Spišskej Novej Vsi

Brusel 7. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vyhlásila víťazov 17. ročníka súťaže EÚ pre mladých prekladateľov (Juvenes Translatores) zo stredných škôl. Témou tohto ročníka prekladateľskej súťaže bola "odvaha niečo zmeniť" a na Slovensku cena putuje žiačke do Spišskej Novej Vsi, informuje spravodajca TASR.



V 27 členských krajinách si viac ako 3000 nadšených účastníkov súťaže otestovalo jazykové schopnosti pri preklade textu medzi ľubovoľnými dvoma z 24 úradných jazykov EÚ. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 14 škôl a 63 žiakov. Cenu získala Sára Mária Hollaarová z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi za preklad z holandčiny do slovenčiny.



Zatiaľ čo angličtina zohráva najvýznamnejšou úlohu pri komunikácii v EÚ, z 552 dostupných jazykových kombinácií študenti zo 701 škôl použili 155, vrátane prekladov z rumunčiny do švédčiny a z češtiny do dánčiny. Prekladatelia Európskej komisie vybrali po jednom víťazovi v každej členskej krajine EÚ a 247 študentov získalo špeciálne uznanie za vynikajúce preklady.



Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Bruseli 21. marca tohto roku.



Generálne riaditeľstvo EK pre preklad, financované z programu Erasmus+, organizuje súťaž Juvenes Translatores od roku 2007. Cieľom je podporiť výučbu jazykov na školách a dať mladým ľuďom možnosť okúsiť, aké to je byť prekladateľom. Súťaž je otvorená pre 17-ročných stredoškolákov a prebieha súčasne na všetkých vybraných školách v celej EÚ.