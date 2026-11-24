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Cena zlata pokračuje vo výkyvoch
Spotová cena zlata dosiahla do 18.05 h SEČ 3566,45 USD (3253,17 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Cena zlata v utorok klesla, keď vývoj na trhoch opäť ovplyvnili diskusie o zvýšení úrokových sadzieb v USA v najbližšom období. Pokračuje tak vo výkyvoch, keď po výraznom poklese v závere minulého týždňa sa na začiatku tohto týždňa zotavila a následne sa opäť vrátila k poklesu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 18.05 h SEČ 3566,45 USD (3253,17 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,8 %. V pondelok (23. 11.) pritom zaznamenala rast o takmer 4 % po tom, ako v závere minulého týždňa klesla na 14-mesačné minimum. Navyše, v utorok nakrátko zaznamenala pokles na 3558,69 USD/unca.
Investori naďalej nepochybujú o tom, že americká centrálna banka (Fed) zvýši na decembrovom zasadnutí úrokové sadzby, pričom sa očakáva ich rast o 25 bázických bodov. Malé percento nevylučuje ani zvýšenie o 50 bázických bodov. Veľa však bude závisieť aj od údajov o PCE inflácii, ktorá bude známa v stredu. To bude posledný kľúčový ekonomický údaj pred zasadnutím menového výboru Fedu 9. decembra.
Ešte výraznejšie klesla cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 5 % na 40,90 USD, cena platiny o 3,9 % na 1273,78 USD a cena paládia o 3,7 % na 860,34 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,0963 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 18.05 h SEČ 3566,45 USD (3253,17 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,8 %. V pondelok (23. 11.) pritom zaznamenala rast o takmer 4 % po tom, ako v závere minulého týždňa klesla na 14-mesačné minimum. Navyše, v utorok nakrátko zaznamenala pokles na 3558,69 USD/unca.
Investori naďalej nepochybujú o tom, že americká centrálna banka (Fed) zvýši na decembrovom zasadnutí úrokové sadzby, pričom sa očakáva ich rast o 25 bázických bodov. Malé percento nevylučuje ani zvýšenie o 50 bázických bodov. Veľa však bude závisieť aj od údajov o PCE inflácii, ktorá bude známa v stredu. To bude posledný kľúčový ekonomický údaj pred zasadnutím menového výboru Fedu 9. decembra.
Ešte výraznejšie klesla cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 5 % na 40,90 USD, cena platiny o 3,9 % na 1273,78 USD a cena paládia o 3,7 % na 860,34 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,0963 USD)