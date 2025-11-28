< sekcia Zahraničie
Cena zlata vzrástla, cena striebra je na rekorde
Autor TASR
Londýn 28. novembra (TASR) - Cena zlata v piatok vzrástla, pričom dosiahla najvyššiu hodnotu za posledné dva týždne. Za mesiac november smeruje k takmer 5-percentnému rastu, čo znamená rast štvrtý mesiac v rade. Ešte výraznejšie sa zvýšila cena striebra, ktorá zaznamenala nové historické maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 16.10 h SEČ 4192,78 USD (3625,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast približne o 1 % a zároveň najvyššiu hodnotu od 14. novembra. Za týždeň smeruje cena zlata k rastu o takmer 3 % a za celý mesiac k rastu o 4,6 %. To znamená rast ceny drahého kovu už štvrtý mesiac po sebe.
Ešte výraznejší rast zaznamenala cena striebra. Vzrástla o 3,5 % a dosiahla rekordnú úroveň 55,33 USD za troyskú uncu. Očakáva sa, že za celý mesiac zaznamená rast o 13 %.
Cena platiny sa zvýšila o 2,9 % na 1655,14 USD/unca, pričom za ostatný týždeň smeruje k rastu o takmer 10 %. Cena paládia vyskočila o 5,6 % na 1519,37 USD/unca. Za celý týždeň smeruje k rastu o 10,7 %.
„Predpokladá sa, že americká centrálna banka v závere roka zníži úrokové sadzby, čo tlačí investorov späť k zlatu,“ povedal Bart Melek, šéf oddelenia komoditných stratégií v spoločnosti TD Securities. Za týmito prognózami sú nedávne ekonomické údaje z USA, ktoré boli horšie, než sa čakalo.
Pravdepodobnosť, že Fed úrokové sadzby v decembri zredukuje, stanovili trhy na 89 %. To je výrazne vyššia pravdepodobnosť než v minulom týždni, keď sa v niektorých dňoch pohybovala okolo 30 - 40 %.
(1 EUR = 1,1566 USD)
