Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Zahraničie

Cena zlata vzrástla, cena striebra je na rekorde

.
Vyše 2000 ľudí navštívilo Národnú banku Slovenska (NBS) v Bratislave 27. septembra 2008 pri príležitosti Dňa otvorených dverí. V poradí už tretí ročník tohto podujatia v histórii centrálnej banky spadá do osláv Dňa eura. Do zavedenia novej meny na Slovensku ostáva necelých 100 dní. Budova NBS je vysoká 111 metrov a banka širokej verejnosti sprístupnila aj 30. poschodie, kde sú rokovacie priestory bankovej rady. Návštevníci si tiež mohli obzrieť, ako vyzerá pracovňa guvernéra, bežné kancelárie či knižnica. Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata dosiahla do 16.10 h SEČ 4192,78 USD (3625,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g).

Autor TASR
Londýn 28. novembra (TASR) - Cena zlata v piatok vzrástla, pričom dosiahla najvyššiu hodnotu za posledné dva týždne. Za mesiac november smeruje k takmer 5-percentnému rastu, čo znamená rast štvrtý mesiac v rade. Ešte výraznejšie sa zvýšila cena striebra, ktorá zaznamenala nové historické maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 16.10 h SEČ 4192,78 USD (3625,09 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast približne o 1 % a zároveň najvyššiu hodnotu od 14. novembra. Za týždeň smeruje cena zlata k rastu o takmer 3 % a za celý mesiac k rastu o 4,6 %. To znamená rast ceny drahého kovu už štvrtý mesiac po sebe.

Ešte výraznejší rast zaznamenala cena striebra. Vzrástla o 3,5 % a dosiahla rekordnú úroveň 55,33 USD za troyskú uncu. Očakáva sa, že za celý mesiac zaznamená rast o 13 %.

Cena platiny sa zvýšila o 2,9 % na 1655,14 USD/unca, pričom za ostatný týždeň smeruje k rastu o takmer 10 %. Cena paládia vyskočila o 5,6 % na 1519,37 USD/unca. Za celý týždeň smeruje k rastu o 10,7 %.

„Predpokladá sa, že americká centrálna banka v závere roka zníži úrokové sadzby, čo tlačí investorov späť k zlatu,“ povedal Bart Melek, šéf oddelenia komoditných stratégií v spoločnosti TD Securities. Za týmito prognózami sú nedávne ekonomické údaje z USA, ktoré boli horšie, než sa čakalo.

Pravdepodobnosť, že Fed úrokové sadzby v decembri zredukuje, stanovili trhy na 89 %. To je výrazne vyššia pravdepodobnosť než v minulom týždni, keď sa v niektorých dňoch pohybovala okolo 30 - 40 %.

(1 EUR = 1,1566 USD)
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti