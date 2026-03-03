< sekcia Zahraničie
Cenckiewicz: Neverím, že Francúzsko sa podelí o jadrové zbrane
Premiér Donald Tusk v pondelok uviedol, že Poľsko rokuje s Francúzskom a ďalšími európskymi spojencami o zapojení do programu jadrového odstrašovania.
Autor TASR
Varšava 3. marca (TASR) - Šéf poľského prezidentského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Slawomir Cenckiewicz v utorok v rozhovore pre Rádio ZET vyhlásil, že neverí v ochotu Francúzska podeliť sa o svoj jadrový potenciál. Reagoval tak na iniciatívu Paríža v oblasti jadrového odstrašovania, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Neverím v podelenie sa Francúzska o svoj jadrový potenciál ani s takým skvelým spojencom, akým je Poľská republika,“ povedal. Podľa neho je plná kontrola nad jadrovými zbraňami kľúčová pre francúzske chápanie suverenity a Paríž si chce zachovať stopercentnú kontrolu nad arzenálom. „Francúzsko si nebuduje svoj Nuclear Sharing,“ dodal. V rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) koncept „Nuclear Sharing“ umožňuje niektorým členom bez vlastnej jadrovej zbrane zapojiť sa do plánovania, prepravy a prípadného nasadenia jadrových zbraní USA.
Premiér Donald Tusk v pondelok uviedol, že Poľsko rokuje s Francúzskom a ďalšími európskymi spojencami o zapojení do programu jadrového odstrašovania. Prezident Emmanuel Macron oznámil, že osem krajín vrátane Poľska súhlasilo s účasťou.
Pripomenul, že v rámci americkej iniciatívy Nuclear Sharing niektoré štáty NATO vrátane Nemecka, Talianska a Turecka skladujú americké jadrové bomby. Macron zároveň oznámil zámer zvýšiť počet hlavíc, konkrétny cieľ neuviedol. Podľa Federácie amerických vedcov má Francúzsko približne 290 hlavíc. Do iniciatívy sa má zapojiť osem európskych krajín vrátane Poľska.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Neverím v podelenie sa Francúzska o svoj jadrový potenciál ani s takým skvelým spojencom, akým je Poľská republika,“ povedal. Podľa neho je plná kontrola nad jadrovými zbraňami kľúčová pre francúzske chápanie suverenity a Paríž si chce zachovať stopercentnú kontrolu nad arzenálom. „Francúzsko si nebuduje svoj Nuclear Sharing,“ dodal. V rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) koncept „Nuclear Sharing“ umožňuje niektorým členom bez vlastnej jadrovej zbrane zapojiť sa do plánovania, prepravy a prípadného nasadenia jadrových zbraní USA.
Premiér Donald Tusk v pondelok uviedol, že Poľsko rokuje s Francúzskom a ďalšími európskymi spojencami o zapojení do programu jadrového odstrašovania. Prezident Emmanuel Macron oznámil, že osem krajín vrátane Poľska súhlasilo s účasťou.
Pripomenul, že v rámci americkej iniciatívy Nuclear Sharing niektoré štáty NATO vrátane Nemecka, Talianska a Turecka skladujú americké jadrové bomby. Macron zároveň oznámil zámer zvýšiť počet hlavíc, konkrétny cieľ neuviedol. Podľa Federácie amerických vedcov má Francúzsko približne 290 hlavíc. Do iniciatívy sa má zapojiť osem európskych krajín vrátane Poľska.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)