Čeng Li-wen chce počas návštevy Číny zasiať semienka mieru
Autor TASR
Peking/Tchaj-pej 8. apríla (TASR) - Líderka taiwanskej opozície Čeng Li-wen, ktorá v súčasnosti presadzuje užšie vzťahy s Pekingom, v stredu vyslovila nádej, že jej návšteva Číny zasadí „semienka mieru“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Cesta predsedníčky hlavnej taiwanskej opozičnej strany Kuomitang (KMT) do Číny vyvolala na Taiwane zmiešané reakcie. Kritici vrátane niektorých členov jej strany, ktorá tradične podporuje bližšie vzťahy s Pekingom, ju obvinili z toho, že je príliš pročínska.
„Dúfam, že dnes zasadíme semienka mieru nielen pre čínsky ľud na oboch stranách prielivu, ale pre celé ľudstvo,“ povedala Čeng Li-wen v komentári, ktorý odvysielali taiwanské médiá.
Vyjadrila sa tak počas návštevy mesta Nanking na východe Číny, kde si pozrela mauzóleum revolučného vodcu Sunjatsena, ktorý patrí k jedným z mála čínskych historických osobností uctievaných v Pekingu aj v Tchaj-peji.
Čína prerušila kontakty na vysokej úrovni s Taiwanom v roku 2016 po tom, čo sa prezidentkou stala Cchaj Jing-wen z Demokratickej pokrokovej strany (DPP) a odmietla nároky Pekingu na ostrov.
Vzájomné vzťahy sa odvtedy zhoršili, pričom Čína zvyšuje vojenský tlak takmer každodenným nasadzovaním stíhačiek a vojnových lodí v blízkosti Taiwanu a pravidelnými rozsiahlymi vojenskými cvičeniami.
Čeng Li-wen však vo svojom prejave v utorok večer uviedla, že obe „strany Taiwanského prelivu nie sú odsúdené na vojnu, ako sa obávalo medzinárodné spoločenstvo“. „Taiwan by nemal byť zredukovaný na geopolitickú figúrku,“ uviedla v príspevku na sociálnej sieti Facebook, čím zrejme reagovala na napätie medzi Čínou a USA - hlavným dodávateľom zbraní pre Taiwan, píše AFP.
