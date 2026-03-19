Vypátrali obraz, ktorý zmizol počas druhej svetovej vojny
Obraz sa nachádzal v súkromnom byte, kde ho majiteľ podľa vlastných slov získal v rámci rodinného dedičstva bez znalosti jeho pôvodu.
Katovice/Varšava 19. marca (TASR) - Poľskí policajti zaistili obraz maliara Feliksa Michala Wygrzywalského, ktorý zmizol počas druhej svetovej vojny a bol vedený v registri stratených diel ministerstva kultúry. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa stredajšieho oznámenia polície.
Dielo s názvom Deti nad vodou zmizlo v roku 1944 zo súkromnej zbierky vo Varšave. Kriminalisti ho vypátrali v Katoviciach na základe operatívnych zistení, pričom spolupracovali aj s príslušníkmi centrálneho útvaru pre boj proti kyberkriminalite.
Obraz sa nachádzal v súkromnom byte, kde ho majiteľ podľa vlastných slov získal v rámci rodinného dedičstva bez znalosti jeho pôvodu. Na jeho identifikácii sa podieľali odborníci zo Sliezskeho múzea v Katoviciach, ktorí potvrdili jeho pravosť a zdokumentovali jeho stav.
Hodnota obrazu bola odhadnutá na približne 25.000 zlotých (takmer 6000 eur). Dielo je v súčasnosti uložené v múzeu. Vyšetrovanie pod dohľadom prokuratúry má objasniť okolnosti, za akých sa obraz dostal do Katovíc, ako aj rozhodnúť o jeho ďalšom osude.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Dielo s názvom Deti nad vodou zmizlo v roku 1944 zo súkromnej zbierky vo Varšave. Kriminalisti ho vypátrali v Katoviciach na základe operatívnych zistení, pričom spolupracovali aj s príslušníkmi centrálneho útvaru pre boj proti kyberkriminalite.
Obraz sa nachádzal v súkromnom byte, kde ho majiteľ podľa vlastných slov získal v rámci rodinného dedičstva bez znalosti jeho pôvodu. Na jeho identifikácii sa podieľali odborníci zo Sliezskeho múzea v Katoviciach, ktorí potvrdili jeho pravosť a zdokumentovali jeho stav.
Hodnota obrazu bola odhadnutá na približne 25.000 zlotých (takmer 6000 eur). Dielo je v súčasnosti uložené v múzeu. Vyšetrovanie pod dohľadom prokuratúry má objasniť okolnosti, za akých sa obraz dostal do Katovíc, ako aj rozhodnúť o jeho ďalšom osude.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)