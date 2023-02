Cenové stropy na ropné produkty z Ruska zavedú aj G7 a Austrália

Washington 4. februára (TASR) - Skupina siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta a Austrália dosiahli dohodu, ktorou sa zavedú dva cenové stropy pre ropné produkty z Ruskej federácie.



Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení krajín G7 a Austrálie, ktoré v piatok vo Washingtone zverejnila tlačová služba ministerstva financií USA. Informovala o ňom americká spravodajská televízia CNN.



Ako TASR informovala v piatok večer, na cenových stropoch na ropné produkty z Ruska sa predtým v piatok dohodli aj členské štáty EÚ.



Vo vyhlásení amerického ministerstva sa špecifikuje, že pre ropné produkty boli stanovené dve cenové úrovne: 100 dolárov (91,43 eura) za barel (159 litrov) pre produkty, ktoré sa obchodujú vyššie ako ropa, ako je napríklad diesel, a 45 dolárov za barel pre produkty, ktoré sa obchodujú nižšie, ako je napríklad vykurovací olej.



"Strop cien ropných produktov vstúpi do platnosti v našich jurisdikciách 5. februára 2023 alebo krátko po ňom," uvádza sa vo vyhlásení. Poznamenáva sa v ňom tiež, že výnimku majú produkty naložené na lode pred 5. februárom.



Dohodnuté cenové stropy sú v súlade s návrhom Európskej komisie (EK), ktorá je výkonným orgánom EÚ.



EK pritom musela nájsť rovnováhu medzi tvrdými požiadavkami zo strany zástancov sankcií, ako sú Poľsko a pobaltské krajiny, a potrebou zabezpečiť, aby Západ úplne neodrezal ruské dodávky na svetové trhy, čo by spôsobilo prudký nárast svetových cien.



Diplomati EÚ označili dohodnuté cenové úrovne za "dobre vyvážené" a zasahujúcimi cieľ, ktorý je "znížiť príjmy Ruska a zároveň zaručiť prístup pre tretie krajiny".



Americká ministerka financií Janet Yellenová vo svojom vyhlásení ocenila najnovšie rozhodnutie globálnej koalície a uviedla, že nadväzuje na predchádzajúce úsilie.



"Limity, ktoré sme práve stanovili, budú teraz plniť rozhodujúcu úlohu v práci našej globálnej koalície... nútime (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby si vybral medzi financovaním svojej brutálnej vojny alebo podporou svojej ťažko skúšanej ekonomiky," dodala.