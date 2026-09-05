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CENTCOM: Americká armáda zničila tri iránske ropné tankery
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Autor TASR,aktualizované
Washington 5. septembra (TASR) - Americká armáda v sobotu oznámila, že zasiahla a zničila tri ropné tankery spájané s iránskymi Revolučnými gardami, ktoré podľa nej predtým ostreľovali americké vojenské lode. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Po neúspešných útokoch Iránu CENTCOM natrvalo vyradil z prevádzky ropné tankery iránskych Revolučných gárd (IRGC) – M/T Downy pri pobreží ostrova Chárk a M/T Stark 1 v blízkosti mesta Džásk. Americké sily tiež úplne zničili prázdny ropný tanker M/T Kylo... v Ománskom zálive, pričom plavidlo zasiahli na viacerých kritických miestach, aby ho vyradili z prevádzky po tom, čo posádka dostala pokyn opustiť loď,“ uviedlo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) v príspevku na platforme X.
Iránske médiá predtým hlásili viacero výbuchov práve neďaleko ostrova Chárk, hlavného ropného terminálu krajiny.
V príspevku sa ďalej píše, že tankery boli súčasťou tieňovej siete, ktorá pomáha financovať Revolučné gardy a ich ozbrojených zástupcov v regióne.
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že americká lietadlová loď a torpédoborec sa počas hliadkovania v regióne vyhli „viacerým nevyprovokovaným iránskym útokom“ a žiadny člen americkej armády sa nezranil.
„Nech je odkaz pre IRGC jasný: ak zaútočíte na dve naše lode, spôsobíme vám ešte väčšie ekonomické škody – zničíme tri vaše,“ uviedol veliteľ CENTCOM admirál Brad Cooper. „Nebudeme váhať brániť americké sily a v prípade potreby zničíme obmedzenú a zraniteľnú iránsku ropnú flotilu,“ dodal.
Boje medzi USA a Iránom sa obnovili minulú nedeľu, keď Washington zaútočil na ostrov Lárak v Hormuzskom prielive a Irán na to odpovedal dronovým útokom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch.
„Po neúspešných útokoch Iránu CENTCOM natrvalo vyradil z prevádzky ropné tankery iránskych Revolučných gárd (IRGC) – M/T Downy pri pobreží ostrova Chárk a M/T Stark 1 v blízkosti mesta Džásk. Americké sily tiež úplne zničili prázdny ropný tanker M/T Kylo... v Ománskom zálive, pričom plavidlo zasiahli na viacerých kritických miestach, aby ho vyradili z prevádzky po tom, čo posádka dostala pokyn opustiť loď,“ uviedlo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) v príspevku na platforme X.
Iránske médiá predtým hlásili viacero výbuchov práve neďaleko ostrova Chárk, hlavného ropného terminálu krajiny.
V príspevku sa ďalej píše, že tankery boli súčasťou tieňovej siete, ktorá pomáha financovať Revolučné gardy a ich ozbrojených zástupcov v regióne.
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že americká lietadlová loď a torpédoborec sa počas hliadkovania v regióne vyhli „viacerým nevyprovokovaným iránskym útokom“ a žiadny člen americkej armády sa nezranil.
„Nech je odkaz pre IRGC jasný: ak zaútočíte na dve naše lode, spôsobíme vám ešte väčšie ekonomické škody – zničíme tri vaše,“ uviedol veliteľ CENTCOM admirál Brad Cooper. „Nebudeme váhať brániť americké sily a v prípade potreby zničíme obmedzenú a zraniteľnú iránsku ropnú flotilu,“ dodal.
Boje medzi USA a Iránom sa obnovili minulú nedeľu, keď Washington zaútočil na ostrov Lárak v Hormuzskom prielive a Irán na to odpovedal dronovým útokom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch.