CENTCOM: Cez provizórne mólo znovu prúdi pomoc do Pásma Gazy

Washington 9. júna (TASR) - Do Pásma Gazy začala v sobotu opätovne prúdiť humanitárna pomoc cez opravené plávajúce mólo, ktoré nedávno poškodilo rozbúrené more. Informovalo o tom Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM), na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.



Provizórne mólo fungovalo len niekoľko dní, keď sa jeho časť koncom mája poškodila v dôsledku zlého počasia. Rozbúrené more navyše odtrhlo štyri zakotvené armádne člny, ktoré sa používali na prevoz paliet s pomocou z komerčných plavidiel na mólo. Dve plavidlá more odnieslo k pobrežiu Pásma Gazy, zvyšné uviazli na pobreží neďaleko izraelského Aškelonu.



Mólo opravili počas uplynulých dní v izraelskom prístave Ašdod a v piatok previezli späť k pobrežiu palestínskej enklávy, kde ho opätovne ukotvili.



CENTCOM uviedol, že v sobotu zhruba o 10.30 h miestneho času (09.30 h SELČ) začali cez mólo opäť dovážať humanitárnu pomoc na pobrežie Pásma Gazy. Zdôraznil však, že na pobrežie nevstúpil žiadny americký vojenský personál.



Za sobotu eviduje približne 492 ton dodanej pomoci. "K dnešnému dňu CENTCOM pomohol pri dodávke viac ako 1573 ton humanitárnej pomoci," píše sa vo vyhlásení.



Dočasné mólo v hodnote 320 miliónov dolárov vybudovala americká armáda, keďže samotná enkláva nemá dostatočne hlboký prístav pre väčšie plavidlá.



Humanitárnu pomoc dovážajú nákladné lode z Cypru, z ktorých sa tovar potom naloží na menšie plavidlá schopné zakotviť na plávajúcom móle. Tam sa náklad preloží na nákladné autá a rozvezie sa do palestínskej enklávy.