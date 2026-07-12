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CENTCOM: Hormuzský prieliv je otvorený a doprava je plynulá
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu vyhlásili, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý až do odvolania.
Autor TASR
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Washington 12. júla (TASR) - Hormuzský prieliv je otvorený pre všetky lode, ktoré chcú legálne preplávať touto medzinárodnou vodnou cestou. Americké ozbrojené sily sú zároveň pripravené zabezpečiť slobodu plavby napriek krokom Iránu, uviedlo v nedeľu na sociálnej sieti X Ústredné velenie USA (CENTCOM). Informuje o tom TASR.
„Americké sily sú rozmiestnené a pripravené zabezpečiť, aby sloboda plavby zostala zachovaná napriek neopodstatnenej iránskej agresii, hrozbám a svojvoľným vyhláseniam. Irán prieliv nekontroluje. Doprava je plynulá,“ uviedlo CENTCOM.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu vyhlásili, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý až do odvolania. Zároveň tvrdili, že počas dňa zasiahli na tejto strategicky významnej námornej trase dve plavidlá.
Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí v nedeľu poznamenal, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než „desiatky atómových bômb“ a islamská republika bude túto strategickú vodnú cestu chrániť.
„Americké sily sú rozmiestnené a pripravené zabezpečiť, aby sloboda plavby zostala zachovaná napriek neopodstatnenej iránskej agresii, hrozbám a svojvoľným vyhláseniam. Irán prieliv nekontroluje. Doprava je plynulá,“ uviedlo CENTCOM.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu vyhlásili, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý až do odvolania. Zároveň tvrdili, že počas dňa zasiahli na tejto strategicky významnej námornej trase dve plavidlá.
Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí v nedeľu poznamenal, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než „desiatky atómových bômb“ a islamská republika bude túto strategickú vodnú cestu chrániť.