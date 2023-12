CENTCOM: Tanker pri pobreží Jemenu zasiahla strela z územia húsíov

Washington 12. decembra (TASR) – Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) uviedlo, že tanker Strinda, ktorý bol v noci na utorok pri pobreží Jemenu v Červenom mori terčom útoku, zasiahla protilodná strela s plochou dráhou letu odpálená z územia ovládaného jemenskými húsíjskými povstalcami. TASR správu prevzala z vyjadrenia CENTCOM-u na sociálnej sieti X.



CENTCOM dodáva, že na lodi vypukol požiar, no nedošlo k stratám na životoch. Loď vyslala tiesňové volanie, ktoré zachytil torpédoborec amerického námorníctva USS Mason a následne jej poskytol pomoc, dodalo CENTCOM.



Húsíovia sa bezprostredne k zodpovednosti za útok neprihlásili, ich hovorca brigádny generál Jahja Sárí však avizoval dôležité oznámenie, ktoré má prísť o niekoľko hodín. Títo povstalci podporovaní Iránom v poslednom období čoraz častejšie hrozia útokmi na všetky obchodné lode smerujúce do Izraela. Dôvodom hrozieb je ozbrojený konflikt Izraela a Palestínčanov v Pásme Gazy.



Spoločnosť Dryad Global, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou lodnej dopravy, uviedla, že napadnutou loďou bol tanker Strinda, ktorý mieril z Malajzie do Suezského kanála. Používa sa na prepravu ropy a chemických produktov, je registrovaný v Nórsku a plaví sa pod nórskou vlajkou. Loď údajne odvysielala upozornenie, že má na palube ozbrojenú stráž.