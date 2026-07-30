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CENTCOM: USA dokončili vlnu úderov na Irán, zasiahli desiatky cieľov
Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny, okrem iného z oblasti ostrova Kešm a prístavného mesta Ábádán.
Autor TASR
Washington 30. júla (TASR) - Spojené štáty úspešne dokončili „silnú“ vlnu úderov na Irán, oznámilo v noci na štvrtok Ústredné velenie armády USA (CENTCOM). Trvali približne dve hodiny. USA podľa vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov Iránskych revolučných gárd. Išlo o reakciu na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Cieľom týchto úderov bolo ďalej oslabiť hrozby, ktoré Irán a jeho spojenci predstavujú pre americké ozbrojené sily, komerčnú lodnú dopravu a susedné krajiny Perzského zálivu,“ uviedol CENTCOM na sieti X. Armáda podľa neho zasiahla veliteľské centrá, základne rakiet a dronov a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží.
Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny, okrem iného z oblasti ostrova Kešm a prístavného mesta Ábádán.
CENTCOM tiež oznámil, že na Blízkom východe je momentálne dislokovaných viac než 50.000 amerických vojakov.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu „poriadnym výpraskom“ za podľa neho prekvapivý úder na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Tamojšia protivzdušná obrana podľa Ammánu v ten deň skoro ráno zničila päť rakiet vypálených z Iránu. Podľa CENTCOM-u boli úspešne zachytené „všetky iránske rakety“.
Nové útoky USA na Irán sú podľa AP ďalšou eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii. V pondelok uviedol, že USA vedú s Iránom veľmi intenzívne rokovania.
„Cieľom týchto úderov bolo ďalej oslabiť hrozby, ktoré Irán a jeho spojenci predstavujú pre americké ozbrojené sily, komerčnú lodnú dopravu a susedné krajiny Perzského zálivu,“ uviedol CENTCOM na sieti X. Armáda podľa neho zasiahla veliteľské centrá, základne rakiet a dronov a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží.
Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny, okrem iného z oblasti ostrova Kešm a prístavného mesta Ábádán.
CENTCOM tiež oznámil, že na Blízkom východe je momentálne dislokovaných viac než 50.000 amerických vojakov.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu „poriadnym výpraskom“ za podľa neho prekvapivý úder na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Tamojšia protivzdušná obrana podľa Ammánu v ten deň skoro ráno zničila päť rakiet vypálených z Iránu. Podľa CENTCOM-u boli úspešne zachytené „všetky iránske rakety“.
Nové útoky USA na Irán sú podľa AP ďalšou eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii. V pondelok uviedol, že USA vedú s Iránom veľmi intenzívne rokovania.