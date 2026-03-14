CENTCOM: USA zasiahli na ostrove Chark viac než 90 iránskych cieľov
Washington 14. marca (TASR) - Spojené štáty v piatok večer vykonali rozsiahly útok na iránsky ostrov Chark a zasiahli viac než 90 iránskych vojenských cieľov, oznámilo v sobotu Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Americké sily úspešne zasiahli viac ako 90 iránskych vojenských cieľov na ostrove Chark, pri zachovaní ropnej infraštruktúry,“ uvádza sa vo vyhlásení na sociálnej sieti X. Údery podľa americkej armády zničili sklady s námornými mínami, bunkre na skladovanie rakiet a viacero ďalších vojenských objektov.
Prezident USA Donald Trump už v piatok vyhlásil, že americké ozbrojené sily úplne zničili všetky vojenské ciele na ostrove, ktorý je kľúčovým exportným terminálom ropy v Perzskom zálive. „Zo slušnosti som sa rozhodol NEZNIČIŤ ropnú infraštruktúru na ostrove. Ak by však Irán alebo ktokoľvek iný urobil čokoľvek, čo by narušilo voľný a bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv, okamžite toto rozhodnutie prehodnotím,“ vyhlásil Trump.
Iránsky ostrov Chark, ktorý sa nachádza približne 25 kilometrov od pobrežia Iránu a 480 kilometrov severozápadne od Hormuzského prielivu, bol opakovane terčom útokov počas iránsko-irackej vojny v rokoch 1980 – 1988.
Teherán pohrozil, že zajme amerických vojakov, ak sa pokúsia obsadiť ostrov. „Ak sa odvážia spáchať takýto čin a obsadiť časť nášho územia, prečo by sme nemohli obsadiť časť ich územia, ktoré teraz existuje vo forme ich regionálnych základní,“ uviedol podľa portálu Iran International bývalý minister zahraničných vecí a súčasný poslanec Manúčehr Mottakí.
