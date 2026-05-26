USA mali útočiť na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode
Washington 26. mája (TASR) - Armáda Spojených štátov v pondelok podnikla „sebaobranné útoky“ zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), píše TASR.
„Americké sily dnes vykonali obranné útoky v južnom Iráne s cieľom chrániť našich vojakov pred hrozbami zo strany iránskych síl,“ uviedol hovorca CENTCOM Timothy Hawkins. Reagoval tak na otázku ohľadom výbuchov, ktoré v pondelok hlásili z Hormuzského prielivu.
Hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. „Ústredné velenie americkej armády naďalej bráni naše jednotky a zároveň zachováva zdržanlivosť počas prebiehajúceho prímeria,“ dodal Hawkins.
Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil série „nevyprovokovaných“ útokov dronmi a raketami na americké vojnové lode prechádzajúce strategickým prielivom.
Stanica zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu.
