CENTCOM: Útoky Islamského štátu v Iraku a Sýrii sa môžu zdvojnásobiť

Washington 17. júla (TASR) - Militantná skupina Islamský štát (IS) sa snaží obnoviť svoju činnosť. Upozornilo na to v stredu Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) s tým, že sa zdá, že počet útokov tejto skupiny v Sýrii a Iraku by sa mohol v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



IS sa za prvých šesť mesiacov tohto roku prihlásil v Sýrii a Iraku k 153 útokom, uviedlo CENTCOM vo vyhlásení. Podľa nemenovaného predstaviteľa armády bola pritom skupina vlani v týchto dvoch krajinách zodpovedná za 121 útokov. "Tento nárast pri útokoch naznačuje, že ISIS sa snaží znovu obnoviť svoju činnosť po niekoľkých rokoch znížených schopností," uviedlo CENTCOM.



Vyhlásenie americkej armády bolo vydané krátko po desiatom výročí vyhlásenia kalifátu IS na veľkej časti územia Iraku a Sýrie. Na boj proti IS sa sformovala koalícia vyše 80 krajín vedená Spojenými štátmi. Skupina napokon stratila v roku 2017 moc nad územiami, ktoré ovládala v Iraku a o dva roky neskôr aj nad územiami v Sýrii. V oboch krajinách a zahraničí však stále pôsobia jej spiace bunky.



Irak v súčasnosti tvrdí, že dokáže zvládnuť hrozbu zo strany IS so svojimi vlastnými silami a začal rokovať s Washingtonom o obmedzení misie koalície vedenej Spojenými štátmi v Iraku. Rokovania sa začali v čase zvýšeného napätia súvisiaceho s prítomnosťou americkej armády v Iraku. Americkí vojaci v Iraku a Sýrii sú pritom od začiatku vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas častými terčmi útokov skupín spojených s Iránom.