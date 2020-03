Centeno: Krajiny EÚ sa čoskoro dohodnú na využití ESM

Brusel 25. marca (TASR) - Šéf Euroskupiny Mario Centeno očakáva, že krajiny Európskej únie (EÚ) sa v priebehu niekoľkých dní dohodnú na využití Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) v koronakríze. Ide o vytvorenie preventívnych úverových liniek pre všetky štáty eurozóny v objeme do 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) príslušnej krajiny, uviedol Centeno v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi.



Ministri financií EÚ sa na utorkovej videokonferencii (24. 3.) ešte nedohodli na tom, ako využijú fond ESM. Vo štvrtok (26. 3.) by o tom mali rokovať lídri EÚ.



Podľa Centena v princípe panuje zhoda na tom, že úvery z trvalého záchranného fondu na zmiernenie následkov pandémie by sa mohli použiť ako "relevantná ochrana pre všetky členské štáty ESM". Detaily sú však, ako vyplýva z Centenovho listu, ešte otvorené. Šéf Euroskupiny preto navrhol, aby sa použitie ESM urýchlene schválilo a aby sa technické podrobnosti doladili do konca budúceho týždňa.