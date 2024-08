Centrá pre migrantov v Albánsku budú naplno fungovať od septembra

Tirana 2. augusta (TASR) - Talianske centrá pre migrantov v Albánsku majú naplno fungovať od začiatku septembra, časť žiadateľov o azyl budú pravdepodobne schopné prijať už v polovici tohto mesiaca, uviedli vo štvrtok miestne úrady pre portál Euronews, píše TASR.



Centrá mali pôvodne fungovať od mája. Ich otvorenie viackrát presunuli a naposledy bol termín stanovený na 1. augusta. Ani ten však nebol dodržaný. Hlavný tábor v Gjadere stále nie je dokončený, výstavbu komplikoval zlý stav pôdy, ktorú museli upraviť. Práce zdržali aj extrémne letné horúčavy, uviedol hovorca talianskeho veľvyslanectva v Albánsku.



Centrá majú fungovať na základe dohody medzi Rímom a Tiranou v albánskom prístavnom meste Shengjin a v neďalekej obci Gjader. Kontroverznú dohodu podpísali minulý rok premiéri oboch krajín Giorgia Meloniová a Edi Rama. Zatiaľ čo v Tirane a Lezhë sa konali protesty proti centrám, mnohí obyvatelia v blízkosti týchto miest pôsobia zväčša ľahostajne, píše Euronews.



Migrantov Albánsko na základe dohody umiestni najskôr do zariadenia v meste Shengjin. Po registrácii budú prevezení do Gjaderu, bývalej vojenskej základne asi 20 kilometrov od prístavu. Tam zostanú, kým vybavia ich žiadosti o azyl.



Obe zariadenia by mali podľa talianskej premiérky Giorgii Meloniovej ročne zvládnuť až 36.000 migrantov, ktorí sa doplavia k talianskemu pobrežiu alebo ich zachráni na mori talianska pobrežná stráž.



Projekt je pre obavy z jeho legitimity považovaný za kontroverzný, obavy panujú aj zo zaobchádzania s migrantmi v centrách. Kritici zariadenia pre migrantov v Albánsku prirovnávajú ku americkej základni Guantánamo na Kube.



Náklady na výstavbu i bezpečnosť a zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl bude v plnej miere hradiť Taliansko. V nasledujúcich piatich rokoch by to malo byť 650 až 750 miliónov eur.



Meloniovej vládna strana Bratia Talianska (FdI) pri nástupe do vlády na jeseň 2022 sľúbila, že výrazne zníži počet migrantov prichádzajúcich do Talianska cez Stredozemné more. Vláde sa však tento prisľúb nedarí plniť. Vlani dorazilo do Talianska takmer 158.000 migrantov, oproti roku 2022 to je nárast o vyše 50.000.