Meloniová: Centrá pre migrantov by mali v Albánsku fungovať od augusta

Tirana 5. júna (TASR) - Centrá pre migrantov v Albánsku, ktoré budú na základe dohody s Rímom prijímať migrantov zachránených z mora pri pobreží Talianska, začnú fungovať v auguste. Oznámila to v stredu počas návštevy Albánska talianska premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a DPA.



Talianske centrá pre migrantov sa budú nachádzať v albánskom prístavnom meste Shëngjin a v neďalekej obci Gjadër. Meloniová a albánsky premiér Edi Rama pritom na recepcii v Shëngjine oznámili, že centrá ešte nie sú dokončené.



"Tieto dve zariadenia musia spolupracovať a budú pripravené od 1. augusta," cituje Meloniovú ANSA. Obe zariadenia by mali ročne ubytovať až 36.000 migrantov, ktorí sa doplavia k talianskemu pobrežiu alebo ich zachráni na mori talianska pobrežná stráž.



Migrantov Albánsko na základe dohody umiestni najskôr do zariadenia v meste Shëngjin. Po registrácii budú prevezení do Gjadëru, bývalej vojenskej základne asi 20 kilometrov od prístavu. Tam zostanú, kým vybavia ich žiadosti o azyl.



"Najväčšou výhodou tohto projektu je, že môže ísť o mimoriadny nástroj na odstrašenie tých, ktorí sa chcú do Európy dostať neregulárne, a na boj proti prevádzačom," povedala Meloniová v Albánsku.



Projekt je pre obavy z jeho legitimity považovaný za kontroverzný, obavy panujú aj zo zaobchádzania s migrantmi v centrách. Kritici zariadenia pre migrantov v Albánsku prirovnávajú ku Guantánamu, píše DPA.



Meloniovej vládna strana Bratia Talianska (FdI) pri nástupe do vlády na jeseň 2022 sľúbila, že výrazne zníži počet migrantov prichádzajúcich do Talianska cez Stredozemné more. Vláde sa však tento prisľúb nedarí plniť. Vlani dorazilo do Talianska takmer 158.000 migrantov, čo predstavuje oproti roku 2022 nárast o vyše 50.000.