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Bombový útok v Damasku si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 16 zranených

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Členovia sýrskeho arabského Červeného polmesiaca. Foto: TASR AP

Zdroj agentúry AFP uviedol, že k nemu došlo v kaviarni vo štvrti Hidžáz neďaleko tamojšieho Justičného paláca.

Autor TASR
,aktualizované 
Damask 2. júla (TASR) - Bombový útok v kaviarni v centre sýrskeho Damasku si vo štvrtok vyžiadal najmenej päť mŕtvych a 16 zranených. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP, Reuters a televízie al-Džazíra.

K explózii došlo v kaviarni vo štvrti Hidžáz neďaleko tamojšieho Justičného paláca. Na miesto prichádzajú sanitky. Výbuch bol podľa sýrskej štátnej televízie spôsobený nastraženým výbušným zariadením. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Spravodajca stanice al-Džazíra uviedol, že výbuch spôsobil v kaviarni len menšie škody a bezpečnostné zložky okolie miesta ohradili.
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