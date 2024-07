Centrom Tel Avivu otriasol výbuch, hlásia aj mŕtveho

Tel Aviv 19. júla (TASR) - Jeden človek zahynul a prinajmenšom sedem ďalších utrpelo ľahké zranenia zrejme v dôsledku výbuchu, ku ktorému došlo v noci na piatok v centre Tel Avivu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy izraelských denníkov Maariv a Jerusalem Post aj agentúry AFP.



Do oblasti boli vyslaní policajti, hasiči, záchranári aj pyrotechnici. Záchranári prehľadávali aj okolie, pričom v byte neďaleko miesta výbuchu našli bezvládne telo muža. Ďalších zranených previezli do nemocnice. Príčina výbuchu dosiaľ nie je známa, zisťujú ju izraelské obranné sily (IDF).



Armáda preveruje, či explóziu na ulici Bena Jehudu nespôsobil útok dronom. Policajti prehľadávajú oblasť, a zisťujú, či sa v nej nenachádzajú podozrivé predmety.



Na mieste bezprostredne podľa vyjadrenia zasahujúcich zložiek nevypukol požiar. Ľudia žijúci v bezprostrednej blízkosti však hlásili, že v dôsledku výbuchu sa im v domácnostiach rozbili viaceré predmety. Úrady obyvateľov vyzvali, aby rešpektovali bezpečnostné pokyny a nedotýkali sa prípadných šrapnelov či úlomkov, ktoré by moli obsahovať výbušniny.