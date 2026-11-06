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Centrum Levada: Obavy Rusov z mobilizácie dosiahli trojročné maximum
Zároveň klesla verejná podpora možnej mobilizácie na historické minimum.
Autor TASR
Moskva 6. novembra (TASR) - Ruskí občania sa obávajú, že Vladimir Putin čoskoro vyhlási všeobecnú mobilizáciu na pokračovanie vojny s Ukrajinou. Vyplýva to z októbrového prieskumu výskumného Centra Levada, píše TASR.
Podľa prieskumu sa 58 percent Rusov „bojí“ mobilizácie, čo je najvyšší podiel od septembra 2023. Sociológovia zaznamenali najvyššie obavy z nútenej brannej povinnosti (60 percent) na jeseň 2022, keď Kremeľ povolal do armády takmer 300.000 ľudí. Do februára 2024 obavy z mobilizácie klesli takmer na polovicu (34 percent). V posledných dvoch rokoch sa tento podiel opäť zvýšil o 15 percentuálnych bodov.
Zároveň klesla verejná podpora možnej mobilizácie na historické minimum - iba deväť percent respondentov ju považuje za „nevyhnutnú“ v porovnaní s 11 percentami v septembri 2023 a 18 percentami v auguste 2022.
Miera obáv z možnosti vyhlásenia všeobecnej mobilizácie je vyššia u žien (70 percent), obyvateľov miest so 100.000 až 500.000 obyvateľmi (63 percent), v skupine ľudí, ktorí sa domnievajú, že veci v krajine sa uberajú zlým smerom (74 percent), a medzi respondentami, ktorí dôverujú sociálnym sieťam a YouTube ako zdroju informácií (64 percent a 62 percent).
Odpovede, že nemajú žiadne obavy z možnosti vyhlásenia všeobecnej mobilizácie, boli najčastejšie od mužov (54 percent), obyvateľov Moskvy (57 percent), respondentov, ktorí veria, že veci v krajine sa uberajú správnym smerom (46 percent), a tých, ktorí dôverujú štátnej aplikácii MAX ako zdroju informácií (49 percent).
Prieskum sa uskutočnil od 21. do 30. októbra na vzorke 1601 dospelých ľudí z mestských aj vidieckych oblastí a v 137 sídlach v 50 subjektoch Ruskej federácie v ich domácnostiach formou osobných rozhovorov.
Centrum Levada (Analytické centrum Jurija Levadu) je nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na prieskumy verejnej mienky a sociologické výskumy. V septembri 2016 ju ministerstvo vnútra RF označilo za „zahraničného agenta“ a odvtedy musí takto označovať svoje verejné výstupy. To mu sťažuje prácu, pretože niektorí respondenti a partneri sa spolupráci môžu vyhýbať a podlieha prísnejšej kontrole úradov.
Napriek predpovediam analytikov v Rusku stále nedošlo k plnohodnotnej mobilizácii. Právnici podľa denníka The Moscow Times však zaznamenali prudký nárast núteného náboru do armády podľa tzv. penzenského scenára z konca augusta. Ide o vojensko-policajné razie, pri ktorých mužov zadržaných pod zámienkou menších priestupkov vrátane dopravných potom nútia podpísať kontrakt o vstupe do armády.
Podľa prieskumu sa 58 percent Rusov „bojí“ mobilizácie, čo je najvyšší podiel od septembra 2023. Sociológovia zaznamenali najvyššie obavy z nútenej brannej povinnosti (60 percent) na jeseň 2022, keď Kremeľ povolal do armády takmer 300.000 ľudí. Do februára 2024 obavy z mobilizácie klesli takmer na polovicu (34 percent). V posledných dvoch rokoch sa tento podiel opäť zvýšil o 15 percentuálnych bodov.
Zároveň klesla verejná podpora možnej mobilizácie na historické minimum - iba deväť percent respondentov ju považuje za „nevyhnutnú“ v porovnaní s 11 percentami v septembri 2023 a 18 percentami v auguste 2022.
Miera obáv z možnosti vyhlásenia všeobecnej mobilizácie je vyššia u žien (70 percent), obyvateľov miest so 100.000 až 500.000 obyvateľmi (63 percent), v skupine ľudí, ktorí sa domnievajú, že veci v krajine sa uberajú zlým smerom (74 percent), a medzi respondentami, ktorí dôverujú sociálnym sieťam a YouTube ako zdroju informácií (64 percent a 62 percent).
Odpovede, že nemajú žiadne obavy z možnosti vyhlásenia všeobecnej mobilizácie, boli najčastejšie od mužov (54 percent), obyvateľov Moskvy (57 percent), respondentov, ktorí veria, že veci v krajine sa uberajú správnym smerom (46 percent), a tých, ktorí dôverujú štátnej aplikácii MAX ako zdroju informácií (49 percent).
Prieskum sa uskutočnil od 21. do 30. októbra na vzorke 1601 dospelých ľudí z mestských aj vidieckych oblastí a v 137 sídlach v 50 subjektoch Ruskej federácie v ich domácnostiach formou osobných rozhovorov.
Centrum Levada (Analytické centrum Jurija Levadu) je nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na prieskumy verejnej mienky a sociologické výskumy. V septembri 2016 ju ministerstvo vnútra RF označilo za „zahraničného agenta“ a odvtedy musí takto označovať svoje verejné výstupy. To mu sťažuje prácu, pretože niektorí respondenti a partneri sa spolupráci môžu vyhýbať a podlieha prísnejšej kontrole úradov.
Napriek predpovediam analytikov v Rusku stále nedošlo k plnohodnotnej mobilizácii. Právnici podľa denníka The Moscow Times však zaznamenali prudký nárast núteného náboru do armády podľa tzv. penzenského scenára z konca augusta. Ide o vojensko-policajné razie, pri ktorých mužov zadržaných pod zámienkou menších priestupkov vrátane dopravných potom nútia podpísať kontrakt o vstupe do armády.