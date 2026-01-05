< sekcia Zahraničie
Centrum pre kontrolu chorôb znížilo počet odporúčaných vakcín pre deti
Predstavitelia CDC pripustili, že k zmene došlo bez konzultácie s poradným výborom, ktorý v podobných otázkach zvyčajne poskytuje svoje stanovisko.
Autor TASR
Washington 5. januára (TASR) — Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v pondelok rozhodlo o znížení počtu vakcín, ktoré odporúča pre každé dieťa. Informovala o tom agentúra AP, ktorá to označila za bezprecedentný krok. V rámci tejto zmeny, ktorá s okamžitou účinnosťou zavádza usmernenia podobné dánskemu systému, sa odporúča, aby boli všetky americké deti očkované proti 11 chorobám namiesto doterajších 18, píše TASR.
„Strata dôvery počas pandémie ovplyvnila nielen mieru zaočkovania proti ochoreniu COVID-19. Prispela tiež k nedodržiavaniu kompletného očkovacieho plánu CDC pre deti a nižšej miere zaočkovania proti bežným ochoreniam, ako sú osýpky, ružienka, čierny kašeľ a detská obrna,“ uvádza sa vo vedeckom posudku, o ktoré sa CDC oprel pri svojom rozhodnutí.
Predstavitelia CDC pripustili, že k zmene došlo bez konzultácie s poradným výborom, ktorý v podobných otázkach zvyčajne poskytuje svoje stanovisko. Nové postupy podľa AP ponechávajú očkovanie napríklad proti chrípke či rotavírusu na rodičov, no bez jasných pokynov.
Úrady tvrdia, že zmena nebude mať za následok, že by niektoré rodiny prišli o prístup k očkovaniu alebo k poistnému krytiu. Odborníci však tento krok kritizovali a varovali, že môže viesť k zníženiu záujmu o dôležité očkovania a k rozšíreniu ochorení.
Americký prezident Donald Trump v decembri naradil ministerstvu zdravotníctva, aby preskúmalo, ako iné vyspelé štáty pristupujú k očkovaniu detí, a zvážilo prípadnú revíziu svojich usmernení s cieľom zosúladiť ich s prístupmi v týchto krajinách. Trump vtedy uviedol, že k januáru 2025 „USA odporúčali očkovanie všetkých detí proti 18 chorobám“, čím v tomto smere „výrazne vyčnievajú“.