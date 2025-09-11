< sekcia Zahraničie
Nemocnicami sa šíri nebezpečná huba, tvrdí európske centrum
Táto kvasinková infekcia (známa tiež ako Candida auris, pozn. TASR), ktorú prvýkrát zaznamenali v Japonsku v roku 2009, podľa ECDC predstavuje vážnu hrozbu pre pacientov.
Kodaň 11. septembra (TASR) - Patogénna huba Candidozyma auris sa rýchlo šíri v európskych nemocniciach, vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), píše TASR.
Táto kvasinková infekcia (známa tiež ako Candida auris, pozn. TASR), ktorú prvýkrát zaznamenali v Japonsku v roku 2009, podľa ECDC predstavuje vážnu hrozbu pre pacientov. Počet prípadov stúpa, epidémie sa rozširujú. Viaceré krajiny hlásia lokálne šírenie. Zistenia poukazujú na dôležitosť včasnej detekcie a kontroly prenosu, aby sa zabránilo rýchlemu šíreniu huby.
Infekcia sa zvyčajne šíri v zdravotníckych zariadeniach. Je často odolná voči liekom a môže spôsobiť závažné problémy u ťažko chorých pacientov. Jej schopnosť prežívať na rôznych povrchoch a zdravotníckom vybavení a šíriť sa medzi pacientmi spôsobuje, že zvládať jej šírenie je náročné.
V rokoch 2013 až 2023 krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kam patrí všetkých 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, nahlásili viac ako 4000 prípadov. Len v samotnom roku 2023 došlo k výraznému nárastu na 1346 prípadov nahlásených 18 krajinami. Päť krajín – Španielsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko a Nemecko – zaznamenalo za posledných desať rokov väčšinu prípadov.
ECDC vo svojej správe uvádza, že tieto čísla sú len „špičkou ľadovca“, pretože mnohé krajiny systematicky nezaznamenávajú prípady infekcie touto plesňou.
Podľa odborníkov však v Nemecku nie je dôvod na obavy, píše DPA. Oliver Kurzai, riaditeľ Inštitútu hygieny a mikrobiológie na Univerzite Júliusa a Maximiliána vo Würzburgu, vysvetlil na tlačovej konferencii, ktorú v stredu usporiadalo Centrum pre vedecké médiá, že hospitalizovaní pacienti v Nemecku sa nemusia obávať napriek rastúcemu počtu prípadov. Táto huba je podľa neho v Nemecku zriedkavá.
„Z epidemiologického hľadiska nás to znepokojuje, ale pre jednotlivých pacientov je pravdepodobnosť kontaktu s ňou nízka,“ povedal Kurzai.
Nemecko nahlásilo počas sledovaného obdobia celkovo 120 prípadov, z ktorých 77 sa vyskytlo v roku 2023. V porovnaní s ostatnými spomenutými krajinami ide o významne nižšie číslo. Tieto údaje však môžu byť podľa ECDC podhodnotené a skutočný rozsah problému je pravdepodobne o dosť väčší.
