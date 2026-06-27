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Centrum Ríma pri príležitosti 80. výročia zaplavili skútre Vespa
Spoločnosť Piaggo predala do konca roku 1946 vyše jeden tisíc kusov, v roku 1947 už desaťtisíce.
Autor TASR
Rím 27. júna (TASR) — Viac ako desaťtisíc majiteľov skútrov Vespa si v sobotu v centre Ríma pri Koloseu pripomenulo 80. výročie vzniku ikonického dopravného prostriedku. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
V Ríme sa parkovisko pred štadiónom Marbles v bývalej olympijskej štvrti už od štvrtka zapĺňalo Vespami. Mnohí motorkári tvrdia, že radi vymenili svoje väčšie a výkonnejšie motocykle za v meste obratnejšie Vespy.
Nadšenci tohto skútra prišli nielen z kontinentálnej Európy, ale aj zo severného Anglicka, amerického San Francisca, austrálskeho Zlatého pobrežia, Filipín a ďalších krajín. Hoci len na jeden deň, omnoho výkonnejšie motorky v Ríme v sobotu predbehol „bzukot“ skútrov Vespa.
„Vášeň pre Vespu mám pre jej pre taliansky štýl, slobodu, 60. roky,“ povedala 61-ročná Natalie Dunandová z Francúzska.
Vespa sa preslávila najmä vďaka filmu „Prázdniny v Ríme“ z roku 1953, keď Gregory Peck romanticky previezol Audrey Hepburnovú centrom Ríma. Odvtedy sa objavila v ďalších možno aj stovkách filmov, nedávno aj v animovanom „Luca“.
Jej výrobcom je pôvodne letecká spoločnosť Piaggio, ktorá po vojne musela radikálne zmeniť výrobný program. Dizajnérom prvého modelu Vespa 98 bol letecký konštruktér Corradino d'Asconia a vyhovel tým najmä ženám, pretože na Vespe mohli jazdiť v sukniach bez toho, aby priveľmi vyzývavo ukazovali holé nohy.
Vespa (v taliančine osa) sa v oblasti dvojkolesových dopravných prostriedkov stala tým, čo VW Chrobák medzi autami. Článok agentúry AP z roku 1950 tvrdil, že Vespy sú v Ríme tak veľmi rozšírené, že „rachot“ ich výfukov v centre mesta vytvára atmosféru ako na pretekoch Indianapolis 500.
„Pravdepodobne neexistuje hlučnejší skúter na celom svete,“ uvádza autor. „Hovorí sa, že skútre, ktoré sa hlasno preháňajú po Ríme, pôsobia na motoristicky zdatných Američanov rovnako silno ako Bazilika sv. Petra alebo Koloseum,“ písalo sa v archívnom článku.
Spoločnosť Piaggo predala do konca roku 1946 vyše jeden tisíc kusov, v roku 1947 už desaťtisíce. Začala sa éra Vespy a po celom svete sa odvtedy predalo približne 20 miliónov týchto skútrov.
V Ríme sa parkovisko pred štadiónom Marbles v bývalej olympijskej štvrti už od štvrtka zapĺňalo Vespami. Mnohí motorkári tvrdia, že radi vymenili svoje väčšie a výkonnejšie motocykle za v meste obratnejšie Vespy.
Nadšenci tohto skútra prišli nielen z kontinentálnej Európy, ale aj zo severného Anglicka, amerického San Francisca, austrálskeho Zlatého pobrežia, Filipín a ďalších krajín. Hoci len na jeden deň, omnoho výkonnejšie motorky v Ríme v sobotu predbehol „bzukot“ skútrov Vespa.
„Vášeň pre Vespu mám pre jej pre taliansky štýl, slobodu, 60. roky,“ povedala 61-ročná Natalie Dunandová z Francúzska.
Vespa sa preslávila najmä vďaka filmu „Prázdniny v Ríme“ z roku 1953, keď Gregory Peck romanticky previezol Audrey Hepburnovú centrom Ríma. Odvtedy sa objavila v ďalších možno aj stovkách filmov, nedávno aj v animovanom „Luca“.
Jej výrobcom je pôvodne letecká spoločnosť Piaggio, ktorá po vojne musela radikálne zmeniť výrobný program. Dizajnérom prvého modelu Vespa 98 bol letecký konštruktér Corradino d'Asconia a vyhovel tým najmä ženám, pretože na Vespe mohli jazdiť v sukniach bez toho, aby priveľmi vyzývavo ukazovali holé nohy.
Vespa (v taliančine osa) sa v oblasti dvojkolesových dopravných prostriedkov stala tým, čo VW Chrobák medzi autami. Článok agentúry AP z roku 1950 tvrdil, že Vespy sú v Ríme tak veľmi rozšírené, že „rachot“ ich výfukov v centre mesta vytvára atmosféru ako na pretekoch Indianapolis 500.
„Pravdepodobne neexistuje hlučnejší skúter na celom svete,“ uvádza autor. „Hovorí sa, že skútre, ktoré sa hlasno preháňajú po Ríme, pôsobia na motoristicky zdatných Američanov rovnako silno ako Bazilika sv. Petra alebo Koloseum,“ písalo sa v archívnom článku.
Spoločnosť Piaggo predala do konca roku 1946 vyše jeden tisíc kusov, v roku 1947 už desaťtisíce. Začala sa éra Vespy a po celom svete sa odvtedy predalo približne 20 miliónov týchto skútrov.