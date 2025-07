Centrum Spišskej N. Vsi ožije jubilejným 70. ročníkom Spišského trhu

Spišská Nová Ves 15. júla (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi ožije tento týždeň jubilejným 70. ročníkom tradičného Spišského trhu. Bude sa konať od štvrtka 17. do nedele 20. júla. Slávnostné otvorenie je naplánované v piatok 18. júla o 17.00 h. TASR o tom informovala Edita Gondová z tamojšieho mestského úradu. Súčasťou podujatia budú aj výstavné trhy bývania v Športovej hale a mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom pripravilo bohatý kultúrny program na pódiu pri hlavnej križovatke. Svoj tovar a služby bude na trhu ponúkať približne 420 účastníkov.



Návštevníkom sa okrem iných predstaví skupina Noc a Deň, speváčka Emma Drobná, či zoskupenie S Hudbou vesmírnou a program vyvrcholí koncertom kapely Desmod. „K pravej jarmočnej atmosfére prispeje vystúpenie folklórnych skupín z nášho regiónu Čačina a Čačinare. V programe tiež zaznejú ľudové piesne v podaní speváckych skupín a folklórnych súborov Lipa, Rozmarín a Senior. Chýbať nebude Banícky spevokol Šachtár, country tanečná skupina Montana, či kapela Blond Duo či miestna skupina The Colt,“ priblížila Gondová. Pre najmenších je pripravená rozprávka Malíčkovo v podaní Bábkového divadla Babadlo.



Súčasťou programu bude aj odovzdávanie cien výhercom výtvarnej súťaže žiakov Základnej umeleckej školy k 70. ročníku Spišského trhu. Zapojilo sa do nej viac ako 60 žiakov a vybrané výtvarné práce budú vystavené vo výklade Múzea Spiša na Letnej ulici. „Malí aj veľkí, či priaznivci adrenalínu sa môžu tešiť na približne 50 technicko-zábavných atrakcií rôzneho druhu s obmenou atrakcií pre menšie deti,“ doplnila Gondová. Na Spišský trh tento rok zavítajú aj delegácie partnerských miest.



V súvislosti s konaním Spišského trhu mesto upozorňuje na úplné krátkodobé uzávierky cestných komunikácií. Letná ulica bude uzatvorená od utorka 16. júla od 6.00 h do 20. júla do 20.00 h. Zimná ulica, časť Konrádovej a Štefánikovej ulice, ulice Ing. O. Kožucha, Radničného námestia, Elektrárenskej a Školskej ulice budú uzavreté od štvrtka od 4.00 h do nedele do 20.00 h. Nahradené respektíve zrušené budú aj niektoré zastávky mestskej hromadnej dopravy. „Počas uvedenej uzávierky miestnych komunikácií sa účastníci cestnej premávky budú riadiť aktuálnym dopravným značením. Presný popis obchádzok sa nachádza aj na stránke www.eurobus.sk alebo na www.spisskanovaves.eu,“ upozornila Gondová s tým, že ďalšie informácie budú zverejnené na sociálnych sieťach mesta.