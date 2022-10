Cenu Anny Politkovskej dostala aj ruská aktivistka

Moskva/Praha 7. októbra (TASR) - Medzinárodnú cenu pomenovanú po zavraždenej ruskej novinárke Anne Politkovskej získali tento rok riaditeľka ruskej nadácie Občianska pomoc Svetlana Gannuškinová a pôrodná asistenka z juhoukrajinského mesta Mariupol Teťana Sokolovová, informovala v piatok rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Obe ženy boli vyznamenané za svoju odvahu v boji proti nespravodlivosti, násiliu a vojnovým zločinom v kontexte vojny na Ukrajine.



Gannuškinová vedie nadáciu, ktorá pomáha utečencom a vnútorne vysídleným osobám. Po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu táto nadácia poskytuje pomoc ukrajinským utečencom, ktorí pred bojmi ušli na územie Ruska, i Rusom, ktorí sa nechcú zapojiť do bojov ruskej armády na Ukrajine.



V deň svojich 80. narodenín bola Gannuškinová zadržaná na stanici metra v Moskve a následne obvinená z účasti na protivojnovom zhromaždení.



Príbeh mariupolskej pôrodnej asistentky Teťany Sokolovovej sa stal známym vďaka médiám, ktoré informovali, že po ruskej invázii viedla pôrody v suteréne pôrodnice v Mariupole.



V pivničných priestoroch pôrodnice, nachádzajúcej sa neďaleko intenzívne ostreľovaného oceliarenského komplexu Azovstaľ, sa podľa nej za mesiac a pol narodilo 27 detí. Sokolovová popri tom celý čas fotografovala dianie v Mariupole i v pôrodnici, aby "sa svet dozvedel pravdu o vojne na Ukrajine."



V apríli sa Sokolovová evakuovala do mesta Ľvov na západe Ukrajiny. Urobila tak pre zhoršujúci sa zdravotný stav svojho manžela. Teraz pracuje v charitatívnej nadácii Future for Children, ktorá poskytuje podporu deťom z Mariupolu.



Cena Anny Politkovskej, zriadená organizáciou RAW in WAR (Reach All Women in War), sa udeľuje ženám pracujúcim v konfliktných zónach od roku 2007. Medzi jej 19 laureátmi sú tri Rusky: už spomínaná Svetlana Gannuškinová, novinárka Nataľja Estemirovová a aktivistka za ľudské práva Valentina Čerevatenková.



Udelená cena je pomenovaná po ruskej novinárke a spisovateľke Anne Politkovskej, ktorá pracovala pre nezávislý denník Novaja gazeta a od ktorej vraždy v piatok uplynulo 16 rokov.



Politkovská bola známa svojou kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého - podobne ako ruskú tajnú službu FSB - obviňovala z potláčania občianskych slobôd s cieľom nastoliť v Rusku diktatúru sovietskeho typu. Kritizovala aj Putinovu snahu rozpútať tzv. druhú čečenskú vojnu.



K jej vražde došlo 7. októbra 2006, v deň Putinových narodenín a dva dni po oslavách 30. narodenín Ramzana Kadyrova - čečenského politika, ktorý sa neskôr stal vodcom Čečenskej republiky.



Aj keď vykonávatelia vraždy a ich spoločníci boli odsúdení, mená objednávateľov stále nie sú známe, upozornili ľudskoprávni aktivisti v piatok, v deň výročia násilnej smrti novinárky.