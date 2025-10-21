< sekcia Zahraničie
Cenu D. Caruanovej Galiziovej získal projekt o ruskej tieňovej flotile
Autor TASR
Štrasburg 21. októbra (TASR) - Cenu Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku za rok 2025 udelili v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu investigatívnej platforme Follow the Money, ktorá odhalila skryté finančné siete umožňujúce Rusku obchádzať sankcie v oblasti obchodu s ropou, informuje TASR.
Vyšetrovanie, ktoré viedla holandská platforma Follow the Money v spolupráci s 13 redakciami a 40 novinármi, odhaľuje, ako majitelia lodí zo Západu zarobili viac ako šesť miliárd dolárov predajom 230 starnúcich tankerov ruskej tieňovej flotile.
Novinári zistili, že tieto plavidlá sú v súčasnosti prevádzkované prostredníctvom neprehľadných vlastníckych štruktúr, často bez primeraného environmentálneho poistenia, čím predstavujú významné ekologické riziko.
Projekt je výsledkom kombinácie tradičnej investigatívnej žurnalistiky spojenej s analýzou údajov a satelitných snímok. Sleduje zložité vlastnícke štruktúry spoločností, analyzuje vzorce lodnej dopravy a prostredníctvom rozhovorov s členmi posádok poukazuje na nebezpečné podmienky, v ktorých pracujú.
Vyšetrovanie odhalilo zložitú sieť, v ktorej Európania pomáhali Rusku obchádzať sankcie, a napojenia členov posádky 60 plavidiel tieňovej flotily na spoločnosti v európskych krajinách.
„Cena Daphne Caruanovej Galiziovej je dôkazom neoddeliteľného prepojenia medzi slobodnou tlačou, demokraciou a mierom. V čase, keď sa autoritárske režimy snažia umlčať pravdu a skresľovať realitu, Európa stojí jednotne za novinármi, ktorí odhaľujú korupciu, a všetkými tými, ktorí sa odmietajú nechať umlčať,“ uviedla počas odovzdávania ceny predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.
Cena Daphne Caruanovej Galiziovej vznikla na základe rozhodnutia Predsedníctva EP v decembri 2019. Ocenenie spolu s finančnou odmenou 20.000 eur udeľujú každoročne v deň výročia zavraždenia tejto maltskej novinárky za výnimočný novinársky počin, ktorý prispel k podpore a ochrane základných princípov a hodnôt EÚ, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, dodržiavanie princípov právneho štátu a ľudské práva.
O cenu sa môžu uchádzať profesionálni novinári, jednotlivci alebo tímy bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Podmienkou je zaslať príspevok, ktorý bol zverejnený alebo odvysielaný v jednom z 27 členských štátov EÚ.
