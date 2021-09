Cenu Emmy získal dokument o otrave Navaľného i rozhovor s Trumpom

Demonštranti kľačia počas minúty ticha pred policajnou stanicou v kalifornskom meste Long Beach počas protestu po úmrtí Afroameričana Georgea Floyda. Foto: TASR/AP

Los Angeles 29. septembra (TASR) - Cenu News and Documentary Emmy Awards, ktorú udeľuje americká Národná akadémia televíznych umení a vied (NATAS), získali tento rok aj investigatívny dokument o pokuse o otrávenie ruského opozičného novinára Alexeja Navaľného a rozhovor politického reportéra amerického spravodajského webu Axios Jonathana Swana s niekdajším prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý vznikol vlani v auguste a bol odvysielaný na TV kanále HBO.Výrazy tváre novinára Swana, keď počúval Trumpove vysvetlenia týkajúce sa jeho vnímania pandémie choroby COVID-19, poslúžili ako námet pre celú sériu internetových memov. Swan okrem toho upútal pozornosť divákov aj tým, že exprezidentove zavádzajúce vyhlásenia bez okolkov a okamžite podrobil fact-checkingu, informoval v stredu denník The Guardian.Ben Smith z denníka The New York Times svojho času napísal, že toto bolLaureátov 42. ročníka udeľovania cien Emmy v kategórii spravodajstvo a dokumenty vyhlásila NATAS v utorok v rámci virtuálneho galavečera streamovaného naživo na svojej platforme. V stredu večer budú predstavení laureáti v kategórii dokumentárnych programov.Okrem ocenenia investigatívneho dokumentu o pokuse o otrávenie ruského politika Navaľného, na ktorom so CNN spolupracovali aj investigatívne médiá The Insider a Bellingcat, ako aj nemecký spravodajský magazín Der Spiegel, získalo cenu Emmy aj spravodajstvo CNN o násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda vo formáte Breaking News.Adam Sharp, ktorý je prezidentom a generálnym riaditeľom NATAS, vo svojom príhovore vyzdviholPredseda predstavenstva spoločnosti NATAS Terry O'Reilly okrem toho poukázal aj na, čo umožniloPodľa pravidiel môže byť cenou News & Documentary Emmy ocenená relácia, dokument alebo správa pôvodne odvysielaná v americkej televízii v období medzi 1. januárom a 31. decembrom a najmenej na 50 percentách územia USA. V zahraničí vyrobené programy nie sú zaradené do súťaže, pokiaľ nešlo o koprodukciu s americkým partnerom a záväzok, že bude odvysielaná aj v americkej televízii.