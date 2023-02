Cenu Ferdinanda Peroutku dostali reportéri I. Svobodová a M. Dorazín

Praha 14. februára (TASR) - Českú novinársku cenu Ferdinanda Peroutku za rok 2022 dostala reportérka časopisu Respekt Ivana Svobodová a zahraničný spravodajca Českého rozhlasu Martin Dorazín. V pondelok to oznámila Spoločnosť Ferdinanda Peroutku, ktorá u oboch ocenila ich pôsobenie na Ukrajine, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Martin Dorazín nám poslucháčom už dlhé roky poskytuje mimoriadne spravodajstvo nielen z krízových oblastí. Rozširuje naše obzory aj poznanie a podnecuje našu predstavivosť celkom plastickým obrazom udalostí," opísala prácu zahraničného spravodajcu vnučka Ferdinanda Peroutku Terezie Kaslová. Ocenila, že reportér dokáže poslucháčov vtiahnuť na miesto diania. "Spolu s ním prechádzame napadnutou krajinou a prežívame osudy a životy miestnych ľudí," dodala.



Dorazín pracuje v Českom rozhlase od roku 1990 s šesťročnou prestávkou, počas ktorej pôsobil v Českej televízii. Bol osobitným spravodajcom na Slovensku a v bývalej Juhoslávii, neskôr pôsobil v Poľsku, niekoľko mesiacov v Líbyi a spravodajcom bol aj v Rusku. V čase vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu bol priamo na mieste. Od jesene 2022 tam pracuje ako stály spravodajca.



Ivana Svobodová píše reportáže z prostredia českej politiky či vylúčených komunít. V roku 2022 reportovala aj o ľuďoch utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. "Ako pri všetkých svojich reportážnych cestách, myslí hlavne na to, že je potrebné podávať svedectvo," komentovala Kaslová odvahu reportérky, s ktorou išla do vojnovej oblasti.



Novinárske ceny Ferdinanda Peroutku sa v Česku udeľujú od roku 1995 pri príležitosti výročia narodenia tohto významného českého novinára. Práca ocenených by mala mať podľa Spoločnosti Ferdinanda Peroutku mimoriadnu profesijnú úroveň a mala by vychádzať z demokratickej orientácie, ktorá je nekompromisná k prejavom akejkoľvek neznášanlivosti.